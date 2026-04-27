Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate

Un accident uriaș a avut loc la o cursă Nascar din SUA. Zeci de mașini au fost implicate.

Cursa a avut loc duminică pe circuitul Talladega Alabama, SUA.

Potrivit NEXTA a fost cel mai mare accident al sezonului, cu zeci de mașini implicate.

Accidentul s-a produs în turul 115. O mașină a lovit altă mașină și a declanșat un efect „de domino”, în lanț.

În câteva secunde, nu mai puțin de 27 de mașini Nascar s-au lovit între ele.

Cursa a fost oprită temporar.

NASCAR, abreviere de la National Association for Stock Car Auto Racing, este una dintre cele mai importante organizații din motorsportul mondial, coordonând un număr impresionant de competiții de curse auto.

Fondată în 1948 de Bill France Sr., organizația a rămas, de-a lungul timpului, sub influența familiei fondatoare. În 2015, funcția de CEO era deținută de nepotul acestuia, Brian France.

NASCAR reprezintă principala structură competițională pentru cursele cu automobile de serie, organizând anual peste 1.500 de evenimente pe mai mult de 100 de circuite din 39 de state americane, dar și la nivel internațional, inclusiv în Canada.

Cele mai prestigioase campionate din cadrul organizației sunt NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series și NASCAR Craftsman Truck Series. De-a lungul timpului, NASCAR a organizat și curse demonstrative pe circuite renumite din afara Statelor Unite, precum Suzuka și Motegi în Japonia, Autódromo Hermanos Rodríguez din Mexic și Calder Park Thunderdome din Australia.

