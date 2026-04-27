Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate

Un accident uriaș a avut loc la o cursă Nascar din SUA. Zeci de mașini au fost implicate.

Cursa a avut loc duminică pe circuitul Talladega Alabama, SUA.

Potrivit NEXTA a fost cel mai mare accident al sezonului, cu zeci de mașini implicate.

Accidentul s-a produs în turul 115. O mașină a lovit altă mașină și a declanșat un efect „de domino”, în lanț.

În câteva secunde, nu mai puțin de 27 de mașini Nascar s-au lovit între ele.

Cursa a fost oprită temporar.

NASCAR, abreviere de la National Association for Stock Car Auto Racing, este una dintre cele mai importante organizații din motorsportul mondial, coordonând un număr impresionant de competiții de curse auto.

Fondată în 1948 de Bill France Sr., organizația a rămas, de-a lungul timpului, sub influența familiei fondatoare. În 2015, funcția de CEO era deținută de nepotul acestuia, Brian France.

NASCAR reprezintă principala structură competițională pentru cursele cu automobile de serie, organizând anual peste 1.500 de evenimente pe mai mult de 100 de circuite din 39 de state americane, dar și la nivel internațional, inclusiv în Canada.

Cele mai prestigioase campionate din cadrul organizației sunt NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series și NASCAR Craftsman Truck Series. De-a lungul timpului, NASCAR a organizat și curse demonstrative pe circuite renumite din afara Statelor Unite, precum Suzuka și Motegi în Japonia, Autódromo Hermanos Rodríguez din Mexic și Calder Park Thunderdome din Australia.

EMISIUNI Comisar Narcis Vochin, despre violențele dintre grupurile de ultrași: „Un copil în scaun cu rotile, prins în mijlocul violențelor dintre galerii”
12:30
Comisar Narcis Vochin, despre violențele dintre grupurile de ultrași: „Un copil în scaun cu rotile, prins în mijlocul violențelor dintre galerii”
ACTUALITATE Comisarul-șef Narcis Vochin, despre dosarul galeriei Rapid și arestările din cazul pirotehnicelor: „Organizarea era piramidală”
12:00
Comisarul-șef Narcis Vochin, despre dosarul galeriei Rapid și arestările din cazul pirotehnicelor: „Organizarea era piramidală”
EMISIUNI Comisarul Narcis Vochin explică rolul social media în justiție. „O speță instrumentată de noi e cea de lipsire de libertate privind pe numitul Fane Văncică”
11:30
Comisarul Narcis Vochin explică rolul social media în justiție. „O speță instrumentată de noi e cea de lipsire de libertate privind pe numitul Fane Văncică”
ACTUALITATE Cum a fost furat steagul FCSB și de ce cazul a fost încadrat la tâlhărie calificată. Explicațiile comisarului-șef Narcis Vochin
11:00
Cum a fost furat steagul FCSB și de ce cazul a fost încadrat la tâlhărie calificată. Explicațiile comisarului-șef Narcis Vochin
VIDEO Noi fragmente de dronă cu încărcătură explozivă, găsite în județul Tulcea. Imagini de la detonare
20:20
Noi fragmente de dronă cu încărcătură explozivă, găsite în județul Tulcea. Imagini de la detonare
VIDEO Imagini absurde de la scena atacului armat asupra lui Trump. Un invitat mănâncă desert liniștit, în vreme ce alți invitați se ascund sub mese și „mascații” păzesc sala cu arme automate
13:51
Imagini absurde de la scena atacului armat asupra lui Trump. Un invitat mănâncă desert liniștit, în vreme ce alți invitați se ascund sub mese și „mascații” păzesc sala cu arme automate
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Click
Comoară regală scoasă la vânzare! „Supercomputerul” din secolul 17 valorează milioane și uimește lumea
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Arta generată de AI ridică întrebări despre autor, creativitate și drepturi. Cine este, de fapt, creatorul unei opere?
FLASH NEWS După ce l-a făcut „paraplegic” pe Nicușor Dan, George Simion recidivează: „Are niște probleme”
13:29
După ce l-a făcut „paraplegic” pe Nicușor Dan, George Simion recidivează: „Are niște probleme”
REACȚIE Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
13:20
Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
FLASH NEWS Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
13:20
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
FLASH NEWS Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
13:19
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
POLITICĂ Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
13:15
Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
FLASH NEWS Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
13:07
Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării

Cele mai noi

Trimite acest link pe