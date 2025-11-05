Alexandru Rogobete, la Health EU Summit: „România trebuie să fie prezentă la masa deciziilor europene privind sănătatea”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat, în cadrul Conferinței Health Eu Summit, de la sediul din Bruxelles al ParlamentuluI European, importanța participării active a României la elaborarea viitoarelor politici și directive europene din domeniul sănătății. Oficialul român a vorbit despre digitalizare, acces mai rapid la tratamente inovative și parteneriate solide cu industria, menite să aducă beneficii directe pacienților.

„O întâlnire importantă s-a desfășurat la nivelul Parlamentului European, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și ai industriei farmaceutice, cu care dezvoltăm o serie de modificări legislative la nivel național”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la finalul conferinței găzduite de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Ministrul Sănătății a amintit principalele direcții strategice pentru România: prevenția și tratamentul bolilor cardiovasculare, cerebrovasculare, oncologice, rare, dar și îngrijirea nou-născuților.

Ministrul a pus accent pe „un parteneriat corect și transparent cu industria”, care să accelereze accesul pacienților la servicii medicale moderne și la tratamente inovative. Printre inițiativele aflate în pregătire se numără crearea unui hub de inovație care să reunească fonduri din bugetul de stat, surse europene și contribuții ale industriei, cu scopul de a facilita accesul rapid la molecule inovative, în special în domeniul oncologic.

Un alt punct major de pe agenda discuțiilor a fost digitalizarea și interoperabilitatea sistemelor medicale, precum și conectarea României la marile registre europene de boală — cele cardiovasculare, oncologice și pentru boli rare.

„Alinierea sistemelor digitale din România la standardele europene va permite un acces mai rapid la servicii medicale și medicamente inovative”, a explicat Rogobete.

În încheiere, ministrul a subliniat nevoia unei prezențe active a României în procesul decizional european.

„Este esențial să fim prezenți fizic la masa discuțiilor atunci când se scriu viitoarele directive, când se negociază pachetele legislative și programele de finanțare. Nu mai putem participa doar prin teleconferințe. Trebuie să fim acolo, unde se conturează viitorul sănătății europene”, a punctat Alexandru Rogobete.

