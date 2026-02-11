Călin Georgescu a ajuns la Curtea de Apel Bucureşti. Este acuzat de tentativă de răsturnare a ordinii constituţionale

Miercuri, 11 februarie 2026, Călin Georgescu din în fata judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti. Acesta va răspunde în faţa magistraţilor în cel de-al doilea dosar în care este acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Avocații săi spun că doveziile nu sunt concrete.

UPDATE Călin Georgescu a ajuns la instanţă. Dosarul acestuia se judecă în stadiul de cameră preliminară. A fost adus în faţa judecătorilor, de la Rahova, şi Horaţiu Potra. Acesta din urmă a cerut să fie supus testului poligraf.

Este a treia zi la rând în care Călin Georgescu trebuie să se prezinte în fața autorităților, după ce luni a fost la Tribunalul Bucureşti, iar maţi, la sediul Poliţiei Buftea.

Magistrații Tribunalului București au tranșat luni legalitatea anchetei în cazul lui Călin Georgescu și au decis că judecata liderului suveranist poate începe oficial.

