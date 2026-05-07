Primarul Daniel Băluță anunță că au început forajele pentru extinderea Magistralei 4, Gara de Nord – Gara Progresul. Se lucrează pe ambele loturi

Nicolae Oprea
Primarul Sectorului 4, Daniel Bălță, anunță că au început forajele geotehnice li testele de specialitate de pe traseul noii magistrale de metrou M4, de la Gara de Nord la Gara Progresul.

„Start lucrări! Au început forajele geotehnice și testele de specialitate de pe traseul noii magistrale de metrou M4, dintre Gara de Nord și Gara Progresul.

Se lucrează deja atât pe lotul 1 al proiectului, între Gara de Nord și Eroii Revoluției, cât și pe lotul 2, între Eroii Revoluției și Gara Progresul, către comuna Jilava, ceea ce înseamnă că oriunde pe aceste trasee, pe spații verzi sau pe trotuare, i-ați putea găsi la lucru pe reprezentanții constructorilor”, a anunțat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Câte stații va avea noua M4

Potrivit edilului, probele prelevate vor fi supuse testelor de laborator.

„Probele de sol pe care aceștia le-au prelevat în urma forajelor vor fi supuse testelor de laborator, iar parametrii obținuți vor fi transmiși către specialiștii care vor elabora proiectele tehnice.

Foarte important. Toate zonele în care sunt desfășurate aceste teste vor fi aduse la starea inițială”, mai transmite Daniel Băluță.

Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027.

Noul traseu de metrou va avea 11 km

Linia va avea 14 stații și un traseu de 11 kilometri. Noul traseu de metrou va avea 11 km și va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul, adică va trece pe teritoriul sectoarelor 1, 4 și 5 și al comunei Jilava, din județul Ilfov.

Conform primarului Daniel Băluță, proiectul va genera 5.612 locuri de muncă în etapa de execuție și 901 locuri de muncă permanente după finalizare și dare în exploatare.

„În termeni de infrastructură, rețeaua de metrou va crește cu aproape 22%, un salt fără precedent realizat într-un singur proiect. Este un proiect ale cărui efecte vor fi resimțite direct de oameni: mai puțin timp pierdut, mai puține blocaje, mai puțin stres. Pe scurt, o viață mai bună pentru toți. Doar extinderea magistralei M4 va aduce, în anul 2040, 58,6 milioane de călătorii suplimentare pe an, un semn clar că intrăm într-o etapă nouă pentru Capitală. Investim 3,5 miliarde de euro, adică peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile atrase de echipa mea de la Sectorul 4, pentru a uni nordul și sudul orașului printr-o magistrală modernă, continuă și predictibilă, un proiect care schimbă viitorul mobilității urbane în București. Până aici, drumul a fost unul birocratic anevoios. Însă, așa cum eu și echipa mea am demonstrat în ultimii ani, noi nu ne plângem, ci livrăm rezultate. Cu voință, viziune și disciplină administrativă, am arătat că proiectele mari nu sunt nici vise, nici promisiuni, ci realitate”, a punctat Daniel Băluță.

