Cristian Bușoi, la Europa Connect – EU Health Summit: „România trebuie să valorifice la maximum oportunitățile europene din domeniul sănătății”

Cristian Bușoi, fost președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Parlamentul European și actual membru al Boardului de Conducere al Agenției Europene a Medicamentului, a declarat la conferința Europa Connect – Health EU Summit, comunicată de Gândul și care a avut loc la parlamentul European de la Bruxelles, că fondurile alocate României prin programele de coeziune, Programul Operațional Sănătate și prin PNRR reprezintă oportunități majore pentru dezvoltarea sistemului medical din țara noastră.

Dezbaterea din Parlamentul European a avut ca temă centrală viitorul politicilor europene de sănătate și modul în care acestea influențează sistemele medicale din regiune.

Printre subiectele abordate s-au numărat marile inițiative europene, precum lupta împotriva cancerului, strategia privind bolile cardiovasculare, noua legislație farmaceutică și programul european pentru sănătate, EU for Health, pentru care Bușoi a fost raportor.

“Un eveniment marca Gândul pe care am avut onoarea să-l găzduiesc și eu acum doi ani, când încă era membru al Parlamentului European, și care, iată, la a treia ediție, reunește actorii importanți din sistemul de sănătate. Marile inițiative europene, lupta împotriva cancerului acum, strategia privind bolile cardiovasculare, legislația farmaceutică, fondurile europene, programul de sănătate al Uniunii Europene, al cărui raportor am fost și care în mandatul următor, în exercițiu financiar următor, nu se va regăsi ca un program separate, dacă nu reușim să schimbăm această decizie în Consiliu, fondurile alocate României prin programele de coeziune, Programul Operațional Sănătate și prin PNRR, toate acestea reprezintă oportunități majore pentru sistemului de sănătate din România. Trebuie să fim conectați la inițiativele europene, să implementăm politicile comune și să profităm cât mai mult de finanțările disponibile”, a subliniat fostul președinte al Comisiei ITRE.

Potrivit fostului europarlamentar, evenimentul de la Bruxelles, organizat de Gândul, a fost „un prilej excelent de a face planuri pentru viitor și de a înțelege mai bine ce avem de făcut în perioada următoare”.

HEALTH EU SUMMIT 2025, evenimentului din seria „Europa Connect”, comunicat de Gândul, i-a avut parteneri pe MSD, Sanador, Regina Maria, B. Braun, Roche România, Medicover, Astra Zeneca.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alexandru Rogobete, la Health EU Summit: „România trebuie să fie prezentă la masa deciziilor europene privind sănătatea”

Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”