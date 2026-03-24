Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”

Bogdan PavelOana Zvobodă

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a subliniat, în cadrul celei de-a VII-a ediții „Gândul Recycle Now United – Stronger united, greener tomorrow” că investițiile în economia circulară și soluțiile legislative concrete sunt esențiale pentru transformarea deșeurilor în resurse și pentru îmbunătățirea calității vieții.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat în cadrul Conferinței Recycle Now că dialogul tehnic dintre operatorii din domeniu este esențial pentru găsirea unor soluții eficiente în gestionarea deșeurilor.

„Discuțiile sunt unele foarte tehnice, pentru că sunt la masă operatori care și-au dedicat ani de zile pentru a gestiona deșeuri, pentru a putea să facă un management corect, pentru a investi în economie circulară”, a explicat ministrul.

Oficialul a evidențiat rolul acestor dezbateri în identificarea unor soluții concrete.

„Astfel de mese rotunde pot să scoată inclusiv la iveală soluții cât se poate de tehnice, dar care sunt absolut necesare pentru România”, a subliniat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a insistat asupra schimbării de perspectivă privind deșeurile: „Avem o misiune comună de a crește economia circulară, pentru că ne uităm la aceste deșeuri ca fiind de fapt resurse. Ele sunt resurse.”

În același context, oficialul guvernamental a arătat că discuția trebuie să depășească presiunea obiectivelor europene sau a sancțiunilor: „România are nevoie mai departe de țintele de la nivel european, mai departe de lucrurile abstracte sau inclusiv mai aproape de amenzile pe care le plătim pentru că nu ne facem treaba corect.”

Diana Buzoianu a subliniat și impactul direct asupra vieții oamenilor.

„Investițiile care se fac în economia circulară, soluțiile concrete legislative care se dau pentru a susține economia circulară ne fac nouă viață mai bună”, a spus aceasta.

„Este o oportunitate să folosim deșeurile reciclate”

În încheiere, ministrul a atras atenția asupra limitelor actualului model de consum și asupra oportunității economice.

„Planeta nu mai e și nici noi în România nu prea mai putem să susținem ritmul în care au fost folosite resursele până acum și este o oportunitate, inclusiv economică, să folosim aceste deșeuri reciclate”, a concluzionat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

VIDEO Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!
18:33
Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!
FLASH NEWS Cu cine vrea PNL la guvernare. Alina Gorghiu: „Orice colaborare cu AUR este interzisă. Nimeni nu doreşte să fie în siajul PSD, USR”
13:11
Cu cine vrea PNL la guvernare. Alina Gorghiu: „Orice colaborare cu AUR este interzisă. Nimeni nu doreşte să fie în siajul PSD, USR”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: În urma negocierilor cu americanii, potențialul ballistic al Iranului se va reduce la 150 km
07:30
Valentin Stan: În urma negocierilor cu americanii, potențialul ballistic al Iranului se va reduce la 150 km
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Rezoluția ONU legată de pericolul pe care îl reprezintă Iranul nu a fost blocată de China sau de Rusia
06:30
Valentin Stan: Rezoluția ONU legată de pericolul pe care îl reprezintă Iranul nu a fost blocată de China sau de Rusia
EXCLUSIV Șefii de la Protecția Consumatorului se denunță între ei. Un vicepreședinte își acuză un coleg că și-a falsificat diploma de studii
06:00
Șefii de la Protecția Consumatorului se denunță între ei. Un vicepreședinte își acuză un coleg că și-a falsificat diploma de studii
FLASH NEWS Radu Miruță confirmă că România a solicitat pază suplimentară Statelor Unite: „Avem un plan de descurajare a ofensivei”
23:43
Radu Miruță confirmă că România a solicitat pază suplimentară Statelor Unite: „Avem un plan de descurajare a ofensivei”
Mediafax
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Seneca și Nero: cum a ajuns un filosof să fie condamnat de propriul discipol
INTERVIU Principalul obstacol în protejarea banilor europeni. Laura Kövesi: „Nimeni nu face cu adevărat ceea ce ar trebui să facă”
19:08
Principalul obstacol în protejarea banilor europeni. Laura Kövesi: „Nimeni nu face cu adevărat ceea ce ar trebui să facă”
INEDIT Din cauza războiului din Golf, criza energetică ar putea dura 5 ani. Șoferii afectați de scumpiri nu pot decât să facă haz de necaz prin meme-uri
18:59
Din cauza războiului din Golf, criza energetică ar putea dura 5 ani. Șoferii afectați de scumpiri nu pot decât să facă haz de necaz prin meme-uri
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
18:36
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
ULTIMA ORĂ Filipine a devenit prima țară din lume care a declarat stare de urgență energetică ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu
18:31
Filipine a devenit prima țară din lume care a declarat stare de urgență energetică ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu
METEO Un val de aer polar va lovi România, până la Paște. Care sunt zonele în care temperaturile scad brusc și sunt așteptate ploi
18:27
Un val de aer polar va lovi România, până la Paște. Care sunt zonele în care temperaturile scad brusc și sunt așteptate ploi
DECIZIE Catolicii au primit aprobarea Vaticanului: pacienții pot primi transplanturi de organe de la animale
18:24
Catolicii au primit aprobarea Vaticanului: pacienții pot primi transplanturi de organe de la animale

