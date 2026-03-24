Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a subliniat, în cadrul celei de-a VII-a ediții „Gândul Recycle Now United – Stronger united, greener tomorrow” că investițiile în economia circulară și soluțiile legislative concrete sunt esențiale pentru transformarea deșeurilor în resurse și pentru îmbunătățirea calității vieții.

„Discuțiile sunt unele foarte tehnice, pentru că sunt la masă operatori care și-au dedicat ani de zile pentru a gestiona deșeuri, pentru a putea să facă un management corect, pentru a investi în economie circulară”, a explicat ministrul.

Oficialul a evidențiat rolul acestor dezbateri în identificarea unor soluții concrete.

„Astfel de mese rotunde pot să scoată inclusiv la iveală soluții cât se poate de tehnice, dar care sunt absolut necesare pentru România”, a subliniat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a insistat asupra schimbării de perspectivă privind deșeurile: „Avem o misiune comună de a crește economia circulară, pentru că ne uităm la aceste deșeuri ca fiind de fapt resurse. Ele sunt resurse.”

În același context, oficialul guvernamental a arătat că discuția trebuie să depășească presiunea obiectivelor europene sau a sancțiunilor: „România are nevoie mai departe de țintele de la nivel european, mai departe de lucrurile abstracte sau inclusiv mai aproape de amenzile pe care le plătim pentru că nu ne facem treaba corect.”

Diana Buzoianu a subliniat și impactul direct asupra vieții oamenilor.

„Investițiile care se fac în economia circulară, soluțiile concrete legislative care se dau pentru a susține economia circulară ne fac nouă viață mai bună”, a spus aceasta.

„Este o oportunitate să folosim deșeurile reciclate”

În încheiere, ministrul a atras atenția asupra limitelor actualului model de consum și asupra oportunității economice.

„Planeta nu mai e și nici noi în România nu prea mai putem să susținem ritmul în care au fost folosite resursele până acum și este o oportunitate, inclusiv economică, să folosim aceste deșeuri reciclate”, a concluzionat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

