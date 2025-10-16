Conferința „Gândul Recycle Now United”, ediția a VI-a – policy paper

Conferința Gândul „Recycle Now United” — ediția a VI-a — a reunit reprezentanți ai autorităților, mediului privat, organizațiilor de responsabilitate extinsă (OIREP) și societății civile pentru a discuta viitorul colectării, reciclării și reglementării deșeurilor.

Nevoia de dialog între autorități și jucătorii din piață, dar și transpunerea concluziilor într-un cadru legislativ și urmărirea efectelor post implementare s-au numărat printre pricipalele puncte ale dialogului. În plus, educația continua în spiritul colectării și reciclării este soluția pentru a crea economia circulară.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenția asupra unor situații paradoxale care reflectă stadiul real al problemelor de mediu din țară. Ea a menționat existența unor „munți de deșeuri din construcții” chiar în curtea Palatului Parlamentului — un exemplu elocvent al lipsei de control și planificare urbană, acolo unde ar fi trebuit să existe zone verzi. Acest caz evidențiază faptul că problema deșeurilor nu este una exclusiv rurală sau periferică, ci afectează inclusiv zonele centrale, expunând deficiențele de coordonare între instituții și lipsa unei abordări unitare în gestionarea deșeurilor.

La rândul său, Mihaela Frăsineanu, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, a subliniat importanța unui dialog constant și eficient între autorități și operatorii din domeniul deșeurilor. Ea a vorbit despre necesitatea consolidării parteneriatelor public-private și a investițiilor în infrastructura de reciclare, considerând că acestea sunt esențiale pentru o reformă reală a sistemului.

Totodată, Frăsineanu a accentuat urgența elaborării unui Plan Național de Gestionare a Deșeurilor care să răspundă concret provocărilor actuale, nu doar teoretic, și care să fie susținut prin mecanisme financiare clare și aplicabile.

Din partea mediului de afaceri, Dan Ceaușescu, CEO Green Point, a remarcat că România este „pregătită, dar mai are multe de realizat” în domeniul reciclării. El a evidențiat faptul că noile reglementări ar trebui să accelereze implementarea sistemelor de colectare separată și să fie corelate cu educația și strategiile de eco-design. Ceaușescu a subliniat că industria de reciclare este în continuare subdimensionată, iar exportul masiv de materiale reciclabile demonstrează lipsa capacităților interne. Deși există un plan finanțat prin PNRR care prevede înființarea a 26 de fabrici de reciclare, provocarea majoră rămâne punerea acestora în funcțiune și integrarea materiilor prime reciclabile în lanțurile industriale locale.

Un mesaj optimist a venit din partea lui Geanin Șerban, reprezentant OIREP Ambalaje, care a apreciat deschiderea Ministerului Mediului pentru continuarea discuțiilor privind introducerea unui mecanism de tip clearing house. Acesta ar putea aduce mai multă transparență și eficiență în gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale, facilitând colaborarea între toate părțile implicate — stat, operatori și organizații specializate.

În ciuda acestor progrese și angajamente, participanții au evidențiat și o serie de provocări persistente. Printre cele mai mari se numără blocajele instituționale, care duc la întârzieri în proiectele de valorificare a deșeurilor și lipsa de coerență între ministere. De asemenea, capacitatea insuficientă a fabricilor de reciclare și infrastructura deficitară fac ca România să nu poată procesa la nivel intern toate materialele colectate. În plus, legislația actuală nu ține întotdeauna pasul cu realitatea din teren — noile norme sunt uneori dificil de aplicat și nu sunt însoțite de resurse financiare adecvate. O altă problemă semnalată este cererea redusă pentru produsele realizate din materiale reciclate. Fără stimulente economice și fără includerea acestor produse în achizițiile publice, piața internă a reciclării nu se poate dezvolta sustenabil.

Conferința „Recycle Now United 2025” a reușit să aducă în atenția publicului nu doar problemele cunoscute, ci și direcțiile posibile de soluționare. Concluzia generală a fost că România se află într-un moment de răscruce: are planuri, finanțări și voință declarată, dar are nevoie de o implementare concretă, coordonată și transparentă. Doar prin cooperare între instituții, mediul privat și cetățeni, reciclarea poate deveni o realitate funcțională, nu doar un obiectiv pe hârtie.

Partenerii Conferinței Gândul Recycle Now United au fost RetuRO, Greenpoint, Asociația OIREP Ambalaje, Clean Recycle, DS Smith Recycling, BILBOR, ONE United Properties și OSCAR Downstream.

