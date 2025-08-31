Antreprenorul Doru Pelivan, fondatorul platformei educaționale eduKiwi, a anunțat, la Gândul Exclusiv, că obiectivul este de a dezvolta misiunea educativă, iar în următorii ani să ajungă la un număr de un milion de oameni care să creeze un impact social.

Această misiune educativă va fi dezvoltată permanent, spune Doru Pelivan.

„Noi, în continuare, o să dezvoltăm această misiune. Misiunea mea este pur educațională. Eu nu mă consider un antreprenor în serie. Am fost întrebat ce alte oportunități, de ce nu faci și alte afaceri, alte business-uri.

Eu cred foarte mult în conceptul japonezi ikigai în care trebuie să unești la ceea ce ești bun, ceea ce îți place, unde simți că ai misiune, unde simți că ai putea să fi plătit, iar în centru să fie practic afacerea ta.

Eu vreau să rămân pe zona asta educațională, sper, până la la finalul vieții. Nu aș vedea să fac și alte afaceri în jur.

Pur și simplu să dezvoltăm acest ecosistem pe care l-am creat, Noi nu mai suntem doar un curs, suntem pur și simplu un hub de dezvoltare al adulților pentru o viață mai bună, cum ne place nouă să, să spunem”, a explicat antreprenorul Doru Pelivan, fondatorul platformei educaționale eduKiwi.

„Ăsta a fost pariul nostru”

Altfel spus, să existe mereu 0 ofertă diversă și de calitate.

„Ne dorim să dezvoltăm acest hub, ca să avem mai multe opțiuni pentru oameni. Adică, pur și simplu, dacă vrei să înveți mai multe lucruri, noi să avem opțiuni și să avem opțiuni calitative și bune. Asta e ceea ce ne dorim noi. Noi ne dorim să creăm un etalon în lumea aceasta educațională. În asta am investit foarte mult.

Ăsta a fost pariul nostru, că dacă vom reuși să facem programe foarte bune, vom avea de câștigat. Pentru că, dacă mă uit la noi, acum 5 ani de zile existau multe produse care, în final, nu ofereau rezultate atât de bune din varii diverse motive. Și, practic, ăsta a fost pariul nostru, să facem programe foarte bune.

Eu ceea ce doresc să reușim este să creăm experiențe educaționale de succes cât mai bun, cât mai de impact și cu cât mai mult sens”, a completat fondatorul eduKiwi.

„Pur și simplu s-ar crea un impact social”

Iar ambițiile sunt mari.

„Noi avem mai multe categorii de produse în total, cu tot cu cărți, audio-book-uri, tot ce înseamnă platformă online, undeva la 95.000 de persoane. Cam cât o Alba Iulia și jumătate. Noi avem o misiune care sună ca un target corporatist, dar nu trebuie să fie limitat la numărul acesta.

Noi ne-am dori în următorii ani să reușim să impactăm pozitiv 1.000.000 de români. Pentru că noi considerăm că dacă din cei aproximativ 20 de milioane, 1.000.000 de oameni ar fi genul de oameni care constant se educă, se schimbă în permanență.

Pur și simplu s-ar crea un impact social format și ar duce în societate”, a conchis Doru Pelivan.

Întreaga emisiune GÂNDUL EXCLUSIV în carev a fost invitat Dori Pelivan poate fi urmărită AICI. Acest material este susținut de eduKiwi.