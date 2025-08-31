Prima pagină » Video » Doru Pelivan, eduKiwi: „Ne-am dori, în următorii ani, să reușim să IMPACTĂM pozitiv 1.000.000 de români”

Doru Pelivan, eduKiwi: „Ne-am dori, în următorii ani, să reușim să IMPACTĂM pozitiv 1.000.000 de români”

Bogdan PavelCristian Lisandru
31 aug. 2025, 08:30, Video
Doru Pelivan, eduKiwi: „Ne-am dori, în următorii ani, să reușim să IMPACTĂM pozitiv 1.000.000 de români”

Antreprenorul Doru Pelivan, fondatorul platformei educaționale eduKiwi, a anunțat, la Gândul Exclusiv, că obiectivul este de a dezvolta misiunea educativă, iar în următorii ani să ajungă la un număr de un milion de oameni care să creeze un impact social.

Această misiune educativă va fi dezvoltată permanent, spune Doru Pelivan.

Noi, în continuare, o să dezvoltăm această misiune. Misiunea mea este pur educațională. Eu nu mă consider un antreprenor în serie. Am fost întrebat ce alte oportunități, de ce nu faci și alte afaceri, alte business-uri.

Eu cred foarte mult în conceptul japonezi ikigai în care trebuie să unești la ceea ce ești bun, ceea ce îți place, unde simți că ai misiune, unde simți că ai putea să fi plătit, iar în centru să fie practic afacerea ta.

Eu vreau să rămân pe zona asta educațională, sper, până la la finalul vieții. Nu aș vedea să fac și alte afaceri în jur.

Pur și simplu să dezvoltăm acest ecosistem pe care l-am creat, Noi nu mai suntem doar un curs, suntem pur și simplu un hub de dezvoltare al adulților pentru o viață mai bună, cum ne place nouă să, să spunem”, a explicat antreprenorul Doru Pelivan, fondatorul platformei educaționale eduKiwi.

Ăsta a fost pariul nostru”

Altfel spus, să existe mereu 0 ofertă diversă și de calitate.

Ne dorim să dezvoltăm acest hub, ca să avem mai multe opțiuni pentru oameni. Adică, pur și simplu, dacă vrei să înveți mai multe lucruri, noi să avem opțiuni și să avem opțiuni calitative și bune. Asta e ceea ce ne dorim noi. Noi ne dorim să creăm un etalon în lumea aceasta educațională. În asta am investit foarte mult.

Ăsta a fost pariul nostru, că dacă vom reuși să facem programe foarte bune, vom avea de câștigat. Pentru că, dacă mă uit la noi, acum 5 ani de zile existau multe produse care, în final, nu ofereau rezultate atât de bune din varii diverse motive. Și, practic, ăsta a fost pariul nostru, să facem programe foarte bune.

Eu ceea ce doresc să reușim este să creăm experiențe educaționale de succes cât mai bun, cât mai de impact și cu cât mai mult sens”, a completat fondatorul eduKiwi.

Pur și simplu s-ar crea un impact social”

Iar ambițiile sunt mari.

Noi avem mai multe categorii de produse în total, cu tot cu cărți, audio-book-uri, tot ce înseamnă platformă online, undeva la 95.000 de persoane. Cam cât o Alba Iulia și jumătate. Noi avem o misiune care sună ca un target corporatist, dar nu trebuie să fie limitat la numărul acesta.

Noi ne-am dori în următorii ani să reușim să impactăm pozitiv 1.000.000 de români. Pentru că noi considerăm că dacă din cei aproximativ 20 de milioane, 1.000.000 de oameni ar fi genul de oameni care constant se educă, se schimbă în permanență.

Pur și simplu s-ar crea un impact social format și ar duce în societate”, a conchis Doru Pelivan.

Întreaga emisiune GÂNDUL EXCLUSIV în carev a fost invitat Dori Pelivan poate fi urmărită AICI. Acest material este susținut de eduKiwi.

Citește și

JUSTIȚIE Ministrul Justiţiei spune că moartea lui Ion Iliescu nu închide DOSARELE Revoluției și Mineriadei
17:16
Ministrul Justiţiei spune că moartea lui Ion Iliescu nu închide DOSARELE Revoluției și Mineriadei
VIDEO Polițiștii de frontieră de pe Aeroportul Otopeni au descoperit valută FALSĂ asupra unui cetățean român. Unde erau ascunse bancnotele
15:32
Polițiștii de frontieră de pe Aeroportul Otopeni au descoperit valută FALSĂ asupra unui cetățean român. Unde erau ascunse bancnotele
JUSTIȚIE Radu Marinescu (PSD) salută implicarea lui Nicuşor Dan în reforma magistraţilor: Între puteri trebuie să existe un DIALOG, în niciun caz un război
13:10
Radu Marinescu (PSD) salută implicarea lui Nicuşor Dan în reforma magistraţilor: Între puteri trebuie să existe un DIALOG, în niciun caz un război
POLITICĂ Radu Marinescu, categoric față de protestele judecătorilor din țară: „GREVA nu e permisă de lege”
12:29
Radu Marinescu, categoric față de protestele judecătorilor din țară: „GREVA nu e permisă de lege”
VIDEO EXCLUSIV Doru Pelivan, eduKiwi: „Teama în ANTREPRENORIAT am învins-o cu curaj, cu formare profesională și cu mediu de susținere”
08:30, 30 Aug 2025
Doru Pelivan, eduKiwi: „Teama în ANTREPRENORIAT am învins-o cu curaj, cu formare profesională și cu mediu de susținere”
EXCLUSIV Nu se știe sigur dacă ȘCOALA începe pe 8. Sunt bani de salarii, de burse? Un lucru e cert. TOALETELE sunt tot în curte. Explicațiile lui Daniel David
08:00, 30 Aug 2025
Nu se știe sigur dacă ȘCOALA începe pe 8. Sunt bani de salarii, de burse? Un lucru e cert. TOALETELE sunt tot în curte. Explicațiile lui Daniel David
Mediafax
Un jandarm din Vaslui a salvat un muncitor nepalez prăbuşit pe marginea drumului
Digi24
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară
Cancan.ro
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat. Explicațiile unui fost ministru britanic: „Uitați-vă la fața lui”
Mediafax
ANM anunţă cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale în mai multe judeţe
Click
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Explozie puternică la un bâlci din Oltenița. O terasă a fost cuprinsă de flăcări
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Sorana Cîrstea a rămas fără trofeul de la Cleveland
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost posibil ca bărbatul din Iași să se întoarcă, după ce a fost îngropat
RadioImpuls
Cine este, de fapt, noul concurent: "Nu cred! Acum mi-am dat seama". Ce a dezvăluit Manuela despre Ahmed și de ce s-a speriat când l-a văzut? Fetele din Casa Iubirii au încremenit când au auzit: "Ce? Ești sigură?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Warren Buffett și cele 5 cărți care te pot transforma. Lecții pentru viață și investiții
EXTERNE După ce a fost deportată de Israel, activista Greta Thunberg încearcă din nou să „rupă asediul ilegal asupra Gazei”. Ce metodă a ales
10:58
După ce a fost deportată de Israel, activista Greta Thunberg încearcă din nou să „rupă asediul ilegal asupra Gazei”. Ce metodă a ales
ACTUALITATE Sorana Cîrstea, apel către hoți, după ce a fost jefuită la New York. Ce i s-a furat din camera de hotel: „Are valoare sentimentală”
10:08
Sorana Cîrstea, apel către hoți, după ce a fost jefuită la New York. Ce i s-a furat din camera de hotel: „Are valoare sentimentală”
ANALIZĂ „Ucigașul din Guam”. China pune presiune pe bazele și portavioanele SUA din Pacific prin noua rachetă balistică DF-26D
10:00
„Ucigașul din Guam”. China pune presiune pe bazele și portavioanele SUA din Pacific prin noua rachetă balistică DF-26D
SONDAJ DE OPINIE PSD și PNL își dispută Capitala, în ultimul sondaj de opinie. Băluță, cea mai mare încredere în rândul posibililor candidați. Bucureștenii nu pun preț pe candidatul lui N. Dan.
10:00
PSD și PNL își dispută Capitala, în ultimul sondaj de opinie. Băluță, cea mai mare încredere în rândul posibililor candidați. Bucureștenii nu pun preț pe candidatul lui N. Dan.
UPDATE Nicuşor Dan, VIZITĂ oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Președintele a participat la „Marea Dictare Naţională”
09:59
Nicuşor Dan, VIZITĂ oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Președintele a participat la „Marea Dictare Naţională”
MEDIU Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Voi începe demersurile”
09:32
Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Voi începe demersurile”