Prima pagină » Video » Europa Connect – Energy Now: România, pe drumul spre un hub energetic regional – Cristian Bușoi promite investiții europene și politici coerente în domeniul energiei

Europa Connect – Energy Now: România, pe drumul spre un hub energetic regional – Cristian Bușoi promite investiții europene și politici coerente în domeniul energiei

Bogdan Pavel
12 nov. 2025, 11:39, Video

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a subliniat, în cadrul evenimentului  Europa Connect – Energy Now, comunicat de Gândul, deschiderea totală a instituției față de mediul de afaceri, partenerii europeni și mass-media, în încercarea de a transforma România într-o forță regională în domeniul energetic. Declarațiile sale conturează direcțiile strategice ale următorului deceniu: investiții majore, implementarea politicilor verzi și reducerea birocrației.

„Ministerul Energiei este extrem de deschis în a fi în legătură cu mass-media, companiile energetice, organizațiile profesionale și think-tank-urile din energie”, a afirmat Cristian Bușoi, subliniind importanța cooperării între stat și mediul privat. Scopul, spune el, este dublu: implementarea eficientă a politicilor europene și consolidarea poziției României ca hub energetic în regiune.

Bușoi consideră că acest deziderat poate fi atins „cu un focus mai mare și cu un număr important de investiții”, subliniind că dialogul și transparența sunt elemente-cheie pentru succesul reformelor din domeniu.

Peste 14 miliarde de euro în investiții energetice europene

Unul dintre cele mai importante obiective ale României în relația cu Uniunea Europeană este atragerea și gestionarea fondurilor europene destinate energiei. Potrivit lui Bușoi, „interesul cel mai mare este legat de finanțare, de investițiile care vin din bani europeni, undeva la orizontul a 14-15 miliarde de euro”.

Cea mai mare parte a acestor resurse provin din Fondul de Modernizare — aproximativ 12 miliarde de euro, dintre care 10 miliarde sunt deja contractate. Aceste fonduri sunt direcționate către modernizarea sistemului energetic, investiții în energie regenerabilă, eficiență energetică și tehnologii verzi.

De asemenea, prin PNRR, România derulează proiecte majore precum cele de cogenerare de la Arad și Constanța, menite să asigure electricitate și agent termic la standarde tehnologice moderne. Alte inițiative vizează dezvoltarea producției de hidrogen, o premieră pentru sectorul energetic autohton.

Provocările legislației europene: metan, dioxid de carbon și birocrația

Secretarul de stat în Ministerul Energiei a atras atenția și asupra presiunilor pe care le exercită reglementările europene asupra companiilor din petrol și gaze. „Regulamentul privind emisiile de metan pune o presiune foarte semnificativă pe companiile din România”, a explicat Bușoi, menționând că țara noastră este una dintre cele mai afectate, având peste 40.000 de obiective industriale vizate.

În ceea ce privește obligațiile de captare și stocare a dioxidului de carbon, Bușoi a criticat cerințele Comisiei Europene, considerate „disproporționate” față de emisiile României. „Pentru companiile românești, aceste obligații presupun investiții de peste un miliard de euro și provocări tehnologice uriașe”, a declarat oficialul, precizând că România a sesizat Curtea Europeană de Justiție în această privință.

Hidrogenul, energia regenerabilă și viitorul verde al României

România se află pe ultima sută de metri în transpunerea directivei privind energiile regenerabile. „Investitorii o așteaptă, pentru că reduce povara administrativă și simplifică procedurile”, a spus Bușoi. Strategia națională pentru hidrogen a fost deja adoptată, iar implementarea acesteia reprezintă o prioritate a ministerului.

În paralel, autoritățile se pregătesc să implementeze regulile privind piața de electricitate și eficiența energetică, dar și să se retragă din „Carta Energiei”, un acord internațional care, potrivit oficialului, a devenit dezavantajos pentru statele membre UE.

România, între absorbția fondurilor și noul buget european

Cât despre viitor, Cristian Bușoi a subliniat importanța pregătirii pentru noul exercițiu financiar european 2028–2034. „Va trebui să avem o discuție foarte aplicată pe ceea ce ar trebui să reprezinte prioritățile României în următorul ciclu de finanțare”, a spus el, adăugând că accentul trebuie pus pe investiții sustenabile, modernizarea infrastructurii energetice și consolidarea independenței energetice a țării.

România, între ambiție și realism energetic

Declarațiile lui Cristian Bușoi arată un Minister al Energiei mai deschis ca oricând către dialog și cooperare europeană. România are la dispoziție resurse considerabile și oportunități reale pentru a deveni o forță regională în energie, însă succesul va depinde de capacitatea de implementare, de echilibrul între ambițiile verzi europene și realitățile tehnologice interne.

„Cu un focus mai mare și cu investițiile potrivite, România poate deveni un hub energetic regional”, a conchis secretarul de stat.

Partenerii conferinței Europa Connect – Energy Now, comunicată de Gândul, au fost: Hidroelectrica, PPC, Nuclearelectrica, Translectrica, Romgaz, Transgaz, Electrica, OMV-Petrom, Adrem, Oscar Downstream, One United Properties.

Citește și

ACTUALITATE Sebastian Burduja: „România va avea facturi mai mici doar prin investiții, nu prin tărăboi și poze frumoase”
11:44
Sebastian Burduja: „România va avea facturi mai mici doar prin investiții, nu prin tărăboi și poze frumoase”
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu”
11:23
Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu”
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „FISURA spre suveranism a apărut atunci când eu am vorbit despre interesul național. Călin Georgescu a călcat peste aceeasta fisură”
10:30
Liviu Dragnea: „FISURA spre suveranism a apărut atunci când eu am vorbit despre interesul național. Călin Georgescu a călcat peste aceeasta fisură”
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Bolojan trebuie să înțeleagă că n-are HABAR de economie”
10:00
Liviu Dragnea: „Bolojan trebuie să înțeleagă că n-are HABAR de economie”
MARIUS TUCĂ SHOW Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja CONTROLUL asupra justiției”
08:00
Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja CONTROLUL asupra justiției”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor
07:00
Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor
Mediafax
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia / „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut în cap după doar 15 secunde
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cea mai slabă valută din lume?
VIDEO Ion Cristou: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor
11:30
Ion Cristou: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor
ANCHETĂ Ce a pățit reputatul profesor universitar din Iași acuzat că hărțuia studente. Comisia de Etică a prezentat concluziile anchetei
11:19
Ce a pățit reputatul profesor universitar din Iași acuzat că hărțuia studente. Comisia de Etică a prezentat concluziile anchetei
POLITICĂ Ministrul Economiei anunță că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație
11:15
Ministrul Economiei anunță că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație
POLITICĂ DNA a trimis în judecată un deputat PSD, fost subprefect de Cluj, pentru mai multe infracţiuni
11:05
DNA a trimis în judecată un deputat PSD, fost subprefect de Cluj, pentru mai multe infracţiuni
Gândul de Vreme Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Informații de ultimă oră pentru Gândul: „Avem în extindere un regim anticiclonic”
11:00
Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Informații de ultimă oră pentru Gândul: „Avem în extindere un regim anticiclonic”