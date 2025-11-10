Prima pagină » Video » Fady Chreih, CEO Regina Maria, la Health EU Summit: Furnizorii de servicii medicale private, tot mai implicați în dialogul european despre sănătate

Fady Chreih, CEO Regina Maria, la Health EU Summit: Furnizorii de servicii medicale private, tot mai implicați în dialogul european despre sănătate

Bogdan Pavel
10 nov. 2025, Video

Fady Chreih, CEO Rețeaua de Sănătate Regina Maria, a subliniat importanța colaborării dintre sectorul public și cel privat pentru a înțelege și valorifica mai bine deciziile europene din domeniul sănătății. Evenimentul Europa Connect – Health EU Summit, comunicat de Gândul, a evidențiat rolul crucial al conectării României la politicile și inovațiile medicale din Uniunea Europeană.

„Astfel de conferințe sunt extrem de importante pentru furnizorii de servicii medicale, pentru a înțelege nu doar ce se întâmplă la nivelul Parlamentului European, ci și ce beneficii poate avea România din conectarea cu ceea ce se întâmplă în Europa”, a declarat Fady Chreih, CEO Regina Maria, la dezbaterea privind politicile europene de sănătate.

Evenimentul Europa Connect a oferit prilejul unei analize profunde asupra impactului deciziilor europene în domeniul sănătății asupra sistemului românesc, într-un context marcat de transformări tehnologice rapide și de creșterea importanței rezilienței și infrastructurii critice.

„Ne-am bucurat să fim prezenți pentru a oferi perspectiva furnizorilor privați de servicii medicale și pentru a înțelege întregul ecosistem care leagă zona publică de cea privată”, a mai spus Chreih.

Concluzia principală a discuțiilor a fost că viitorul sănătății europene depinde de o cooperare mai strânsă între actorii publici și privați, de o adaptare rapidă la noile tehnologii și de implicarea activă a tuturor țărilor membre în procesul decizional de la nivel european.
HEALTH EU SUMMIT 2025, evenimentului din seria „Europa Connect”, comunicat de Gândul, i-a avut parteneri pe MSD, Reteaua de Sanatate Regina Maria, Sanador, B. Braun, Roche România, Medicover, Astra Zeneca.

