Prima pagină » Video » George Simion, mesaj de 8 Martie: „La mulți ani tuturor mamelor, voi dați viață, voi sunteți totul pentru noi”

George Simion, mesaj de 8 Martie: „La mulți ani tuturor mamelor, voi dați viață, voi sunteți totul pentru noi”

08 mart. 2026, 19:06, Video

George Simion a transmis un mesaj de 8 Martie și a transmis un buchet de flori „virtual” tuturor femeilor din România. „Voi dați viață, voi sunteți totul pentru noi”, a spus liderul AUR.

„La mulți ani, tuturor mamelor, fiindcă nu pot să vă transmit la fiecare un buchet de flori, vi le transmit așa virtual.

Și un mesaj: Să fiți sănătoase, voi dați viață, voi sunteți jumătatea noastră mai bună, voi dați viață! Azi e 8 martie, am fost în târg mai devreme, am luat de la un bătrânel, vindea ce avea prin casă, felicitări de 8 martie mai vechi. Mă bucur că m-am întors acasă, mă bucur că voi petrece ziua de 8 martie alături de mama, alături de mama Ilincăi, alături de soția mea care este și ea mamă. Săptămâna asta, din păcate, m-am întors. Am văzut multă, multă dezbinare. Am văzut copii instrumentalizați politic, unii prioritizați, alții neprioritizați și lăsați la coadă doar pentru că au nume de familie sau altul.

E bine să nu mai avem copii privilegiați și copii care nu au după ce trăi, după cum e bine să nu mai avem bătrâni care să își vândă amintirile din casă, pentru că nu se descurcă de pe o zi pe alta. Am ajuns înapoi în România și am văzut că în continuare, PSD-ul este la guvernare, n-a ieșit de la guvernare. Au un program de ieșire de la guvernare de la opt până la 12. După aceea trebuie să plece acasă și uită să se țină de cuvânt față de români. Iau alte interese să satisfac dorințele unora și altora care i-au pus acolo din ce în ce mai mulți. Vă plângeți de condițiile de viață, de prețul benzinei, de nivelul de trai, de lipsa de speranță. Eu, la începutul acesta de primăvară vreau să vă rog să vă mențineți speranța, încrederea.

Viitorul e tot ce ne-a mai rămas și trebuie să luptăm pentru viitorul nostru. Vă îmbrățișez pe toți în mod egal. Doamne și domn, să avem o primăvară frumoasă”, a transmis George Simion.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicuşor Dan a dat lupte grele cu engleza în ultima vizită, în Polonia. La un moment dat, a virat-o pe română într-unul din interviuri
14:46
Nicuşor Dan a dat lupte grele cu engleza în ultima vizită, în Polonia. La un moment dat, a virat-o pe română într-unul din interviuri
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan conduce țara cum a condus primăria. Nu face nimic”
10:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan conduce țara cum a condus primăria. Nu face nimic”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
10:00
Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat”
09:30
Dan Dungaciu: „Administrația Trump nu a anunțat obiective foarte clare în Iran în mod deliberat”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Art. 42 din Carta ONU susține că se poate face o intervenție militară dacă agresorul nu se supune deciziilor Consiliului de Securitate
09:00
Valentin Stan: Art. 42 din Carta ONU susține că se poate face o intervenție militară dacă agresorul nu se supune deciziilor Consiliului de Securitate
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”
08:30
H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”
Mediafax
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea, afirmă Trump
Digi24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Mediafax
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava
Click
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
A fost vreodată Antarctica un tărâm verde, fără gheață?
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 martie 2026. Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Primăverii
18:57
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 martie 2026. Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Primăverii
MILITAR Țările din Europa și Asia se tem că războiul Statelor Unite cu Iranul le-ar putea lăsa fără armele americane pe care le-au achiziționat
18:50
Țările din Europa și Asia se tem că războiul Statelor Unite cu Iranul le-ar putea lăsa fără armele americane pe care le-au achiziționat
SCANDALOS Atenție! Imagini greu de privit. Manuscrisele lui George Enescu, de o valoare inestimabilă, zac de ani de zile în containere pline de igrasie, expuse la ger și la caniculă. Obiectele din casa compozitorului au fost aruncate
18:38
Atenție! Imagini greu de privit. Manuscrisele lui George Enescu, de o valoare inestimabilă, zac de ani de zile în containere pline de igrasie, expuse la ger și la caniculă. Obiectele din casa compozitorului au fost aruncate
SPORT Programul complet din play-out-ul Superligii și clasamentul după ce s-au înjumătățit punctele
18:29
Programul complet din play-out-ul Superligii și clasamentul după ce s-au înjumătățit punctele
FLASH NEWS CTP izbucnește din nou la adresa lui Nicușor Dan: „O gargară trufașă / Și nici președinte nu e”
18:19
CTP izbucnește din nou la adresa lui Nicușor Dan: „O gargară trufașă / Și nici președinte nu e”
CONTROVERSĂ Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți. Irina Ponta, abandonată
18:09
Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți. Irina Ponta, abandonată

Cele mai noi

Trimite acest link pe