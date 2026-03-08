George Simion, mesaj de 8 Martie: „La mulți ani tuturor mamelor, voi dați viață, voi sunteți totul pentru noi”

George Simion a transmis un mesaj de 8 Martie și a transmis un buchet de flori „virtual” tuturor femeilor din România. „Voi dați viață, voi sunteți totul pentru noi”, a spus liderul AUR.

„La mulți ani, tuturor mamelor, fiindcă nu pot să vă transmit la fiecare un buchet de flori, vi le transmit așa virtual.

Și un mesaj: Să fiți sănătoase, voi dați viață, voi sunteți jumătatea noastră mai bună, voi dați viață! Azi e 8 martie, am fost în târg mai devreme, am luat de la un bătrânel, vindea ce avea prin casă, felicitări de 8 martie mai vechi. Mă bucur că m-am întors acasă, mă bucur că voi petrece ziua de 8 martie alături de mama, alături de mama Ilincăi, alături de soția mea care este și ea mamă. Săptămâna asta, din păcate, m-am întors. Am văzut multă, multă dezbinare. Am văzut copii instrumentalizați politic, unii prioritizați, alții neprioritizați și lăsați la coadă doar pentru că au nume de familie sau altul.

E bine să nu mai avem copii privilegiați și copii care nu au după ce trăi, după cum e bine să nu mai avem bătrâni care să își vândă amintirile din casă, pentru că nu se descurcă de pe o zi pe alta. Am ajuns înapoi în România și am văzut că în continuare, PSD-ul este la guvernare, n-a ieșit de la guvernare. Au un program de ieșire de la guvernare de la opt până la 12. După aceea trebuie să plece acasă și uită să se țină de cuvânt față de români. Iau alte interese să satisfac dorințele unora și altora care i-au pus acolo din ce în ce mai mulți. Vă plângeți de condițiile de viață, de prețul benzinei, de nivelul de trai, de lipsa de speranță. Eu, la începutul acesta de primăvară vreau să vă rog să vă mențineți speranța, încrederea.

Viitorul e tot ce ne-a mai rămas și trebuie să luptăm pentru viitorul nostru. Vă îmbrățișez pe toți în mod egal. Doamne și domn, să avem o primăvară frumoasă”, a transmis George Simion.

