Imagini ȘOCANTE în Capitală. Un șofer s-a filmat în timp ce amenința pietonii, furios că nu s-au dat la o parte din calea automobilului

Un șofer s-a filmat în timp ce amenința pietonii, furios că nu s-au dat la o parte din calea automobilului. Pe imagini se vede cum bărbatul, recalcitrant, înaintează pe trecerea de pietoni fără să-i pese prea mult dacă lovește sau nu vreo persoană.

Videoclipul, care a fost filmat chiar din mașina șoferului, surprinde momentul în care acesta se înfurie pe pietonii care aparent trec pe roșu și îi înjură și claxonează.

Imaginile au devenit virale și o stârnit numeroase comentarii pe rețelele de socializare. Astfel că, unii au fost de partea pietonilor, alții au căutat scuze pentru șofer.

„Prea mult spirit de justițiar pentru cineva care a scurtat drumul prin alveola autobuzului”, a comentat cineva. „Da ce boss, a omorât pe cineva?”, a scris altul.

„Nu stau în București, dar am observat o chestie care nu se prea întâmplă prin alte orașe. Eu ca șofer am roșu, ei la semafor tot roșu, dar nu așteaptă verde (care are mai mult delay față de semafoarele din alte localități) și încep să treacă. Eu eram pe scaunul meu de gaming în față calculatorului acasă și tot am avut instinctul să calc frâna când m-am uitat la video. Verde sau roșu, poate să-mi zică și ‘mnezo să trec peste ei, tot nu pot. Am mașina albă și bănuiesc că iese greu la spălat…”

„Dacă îi sare țandăra așa ușor la volan, imaginează-ți cum face cu gagică-sa”, a comentat altul.

„E simplu, în primul rând nu o tai pe banda de autobuz ca să îți scurtezi timpul de stat la coadă. În al doilea rând oricine ar greși în jurul tău cu orice nu înseamnă că ai dreptul să îl șicanezi indiferent dacă e pieton sau participant la trafic. Siguranța este prioritară. Vezi o problema de genul asta? Suni la poliție să vină să facă ordine în zonă și mergi mai departe, așa aș putea și eu pleca cu oglinzile tuturor care merg pe pista de biciclete sau care mă sicaneaza în trafic. Domn „șofer” are nevoie de mai multe vizite la psiholog și o pauză de la condus”, a remarcat cineva.

Altcineva, o persoană familiarizată cu zona, a precizat că semaforul durează foarte puțin, iar oamenii sunt de multe ori surprinși la mijocul trecerii de pietoni.

