Ilie Bolojan, prima reacție a României după atacul SUA: “E o operaţiune specială, care nu e uzuală”

Invitat la Digi24, premierul Ilie Bolojan a vorbit şi despre atacul SUA asupra Venezuelei, urmat de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro.

Bolojan dă asigurări că românii din Caracas nu au probleme din cauza situaţiei politice din Venerzuela.

„Am văzut acest eveniment care se întâmplă o dată la 30 de ani. Am mai avut un astfel de eveni ent, când fostul dictator Noriega a fost într-o situaţie asemănătoare.

Nu am avut chiar în aceste ore(nr. dicuţie cu Nicuşor Dan), dar chiar dacă este o distanţă destul de mare, dintre România, ca ţară ne uităm cu atenţie la ceea ce se întâmplă în Amderica de Sud, a cărei condzcere nu a fost recunpscută de comunitatea internaţionalăşi nici de România. România nu are ambasadă în caracas.

Ne uităm sperând că se va găsi o formulă de tranziţie către un regim care să aibă o soluţionare democratică.

Fără să fiu un specialist în Drept Internaţional, ele au fost nişte relaţii foarte conflictuale în ultimii ani(dintre SUA şi Venezuela).

E o operaţine specială care nu e uzuală, dar oamenii din venezuela spre să fie în situaţia în care să-.şi stabilească o conducere stabilă şi să revină la un sistem democratic”, a spus Bolojan la Digi24.