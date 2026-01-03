Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan, prima reacție a României după atacul SUA: “E o operaţiune specială, care nu e uzuală”

Ilie Bolojan, prima reacție a României după atacul SUA: “E o operaţiune specială, care nu e uzuală”

Luiza Dobrescu
03 ian. 2026, 20:14, Actualitate
Ilie Bolojan, prima reacție a României după atacul SUA: “E o operaţiune specială, care nu e uzuală”

Invitat la Digi24, premierul Ilie Bolojan a vorbit şi despre atacul SUA asupra Venezuelei, urmat de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro. 

Bolojan dă asigurări că românii din Caracas nu au probleme din cauza situaţiei politice din Venerzuela.

„Am văzut acest eveniment care se întâmplă o dată la 30 de ani. Am mai avut un astfel de eveni ent, când fostul dictator Noriega a fost într-o situaţie asemănătoare. 

Nu am avut chiar în aceste ore(nr. dicuţie cu Nicuşor Dan), dar chiar dacă este o distanţă destul de mare, dintre România, ca ţară ne uităm cu atenţie la ceea ce se întâmplă în Amderica de Sud, a cărei condzcere nu a fost recunpscută de comunitatea internaţionalăşi nici de România. România nu are ambasadă în caracas. 

Ne uităm sperând că se va găsi o formulă de tranziţie către un regim care să aibă o soluţionare democratică.

Fără să fiu un specialist în Drept Internaţional, ele au fost nişte relaţii foarte conflictuale în ultimii ani(dintre SUA şi Venezuela).

E o operaţine specială care nu e uzuală, dar oamenii din venezuela spre să fie în situaţia în care să-.şi stabilească o conducere stabilă şi să revină la un sistem democratic”, a spus Bolojan la Digi24.

În ceea ce priveşte poziţia României, aceasta se află în acord cu cea a UE, a mai spus Bolojan.

„România va fi în linia poziţiei UE. În acest moment MAE se consultă în aşa fel încât să existe pouiţii unitare. Sper să nu fie o atare situaţie(probleme cu rom\nii din Veneyuela). Cetăţenii români sunt gestionaţi de reprezentanţa UE. Până acum, nu are informaţii că ar fi probleme cu cetăţenii români în Venezuela. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

🚨 Trump anunță: SUA vor prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. America a lansat 150 avioane de luptă, de pe 20 de baze diferite, în toată emisfera vestică: „L-am fi putut ucide”. Venezuela deține cea mai mare rezervă de petrol a lumii. Imagini: cum a supravegheat Trump capturarea lui Maduro

Recomandarea video

Mediafax
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
Adevarul
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură atipică: „Devin rapid o necesitate în alimentație”
Mediafax
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Click
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
Digi24
Ce acuzații le aduc Statele Unite lui Maduro și soției sale. „Vor înfrunta întreaga furie a justiției americane””
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Daniel Kahneman și teoria deciziilor: cum ne influențează mintea în alegeri
REACȚIE Beijingul reacționează după atacul SUA și capturarea lui Maduro: „China este profund șocată”
19:56
Beijingul reacționează după atacul SUA și capturarea lui Maduro: „China este profund șocată”
CONTROVERSĂ O tânără a pus starea de rău pe seama balonării. Ce diagnostic i-au pus medicii și ce avea, de fapt
19:03
O tânără a pus starea de rău pe seama balonării. Ce diagnostic i-au pus medicii și ce avea, de fapt
CONTROVERSĂ Filmul trădării și capturării lui Maduro. Cum a ajuns președintele venezuelean, peste noapte, de la conducerea țării în cătușele Americii: Maduro și soția, târâți din pat!
18:29
Filmul trădării și capturării lui Maduro. Cum a ajuns președintele venezuelean, peste noapte, de la conducerea țării în cătușele Americii: Maduro și soția, târâți din pat!
BREAKING NEWS 🚨 Trump anunță: SUA vor prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. America a lansat 150 avioane de luptă, de pe 20 de baze diferite, în toată emisfera vestică: „L-am fi putut ucide”. Venezuela deține cea mai mare rezervă de petrol a lumii. Imagini: cum a supravegheat Trump capturarea lui Maduro
18:06
🚨 Trump anunță: SUA vor prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. America a lansat 150 avioane de luptă, de pe 20 de baze diferite, în toată emisfera vestică: „L-am fi putut ucide”. Venezuela deține cea mai mare rezervă de petrol a lumii. Imagini: cum a supravegheat Trump capturarea lui Maduro
FLASH NEWS Pană de curent în sud-vestul Berlinului: 50.000 de locuințe și 2.000 de afaceri au rămas fără electricitate
18:03
Pană de curent în sud-vestul Berlinului: 50.000 de locuințe și 2.000 de afaceri au rămas fără electricitate
NEWS ALERT 🚨 Cum s-au desfășurat evenimentele în primele 7 ore după capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA. Liderul Venezuelei a fost luat din pat, povestește Trump: „Avea uși din oțel, am vrut să le aruncăm în aer”. NYTimes: CIA a avut o sursă în guvernul lui Maduro care l-a monitorizat
18:00
🚨 Cum s-au desfășurat evenimentele în primele 7 ore după capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA. Liderul Venezuelei a fost luat din pat, povestește Trump: „Avea uși din oțel, am vrut să le aruncăm în aer”. NYTimes: CIA a avut o sursă în guvernul lui Maduro care l-a monitorizat

Cele mai noi