Premierul speră ca CCR să ia o decizie în privinţa pensiilor speciale până pe 16 ianuarie: „Că ne place, că nu ne place”

Luiza Dobrescu
03 ian. 2026, 20:26, Actualitate
Premierul Ilie Bolojan a vorbit şi despre relaţia Guvernului cu magistraţii Curţii Constituţionale. Din punctul său de vedere, este vorba doar xdespre o nedreptate suportată de români de ani întregi şi despre deblocarea a 200 de milioane de euro reţinuţi de Comisia Europeană din cauza neîndeplinirii acestui jalon. 

În privinţa pensiilor speciale, premierul speră ca CCR să reuşească ia o decizie înainte de 16 oanuarie 2026 şi să fie una „favorabilă”.

„Pare că pentru a evita luarea unei decizii s-a constituit o minoritate de blocaj, sper să se gasească resorturile şi intelepciunea să se ia o decizie pe 16 ianuarie, sper să se ia o decizie favorabilă, Nu e un proiect gândit impotriva unei categorii, ambiţia unei persoane, ţine de o minimă justeţe socială. Nu poti să pensionezi oameni la 48-52 de ani cu ultimul salariu. 
Că ne place, că nu place trebuie să creştem vârsta de pensionare. 

Nu cred că există astăzi o masă critică pentru a modifica legislaţia

Cred că în luna ianuarie sunt toate condiţiile, cred că este un proiect corect pentru societatea românească care creează premisele pentru a elimina nişte nedreptăţi care nu mai există nicăieri în lume.

Din punct meu de vedere nu există niciun conflict între guvern şi o parte din justiţie. Este un angajalemnt pe care coaliţia l-a trecut în programul de guvernare, perceput de români ca o nedreptate de ani de zile”, a răpsuns Bolojan la Digi24, sâmbătă seara.

Premierul a mai spus că prin eliminarea pensiilor speciale se vor ăputea obţine încă 200 de miliaone de euro de la Comisia Europeană, bani blocaţi din cauza neîndeplinirii acestui jalom.

