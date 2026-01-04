Prima pagină » Actualitate » Ministrul Alexandru Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean Constanţa: „Peste 70% dintre medici au scutire de gardă”

Luiza Dobrescu
04 ian. 2026, 11:26, Actualitate

„Voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Constanța și voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secțiile respective, strict din perspectivă profesională și medicală” a transmis ministrul cu privire la situaţia despre care a aflat cu privire la faptul că ” pe anumite secții, peste 70% dintre medici au scutire de gardă.”

Ministrul Rogobete a transmis duminică, pe pagina sa de facebook, că înţelege situaţiile particulare, dar la Constanţa „lucrurile au degenerat”. Declaraţia a fost făcută în contextul în care managaerul unităţii medicale, dr. Raluca Ştefan, a declarat, într-o conferinţă de presă, că 70% dintre gărzi nu sunt asigurate din cauză că medicii au adus scutiri medicale.

„Vreau să fiu foarte clar de la început: nu generalizez și nu contest existența unor patologii reale, pe care le respect și le voi respecta întotdeauna. În orice colectiv există situații medicale obiective. Însă o proporție de peste 70% este în afara oricărui cadru normal și indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat.

Din acest motiv, voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Constanța și voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secțiile respective, strict din perspectivă profesională și medicală.”

Ministrul schimbă foaia cu medicii şi face reforma gărzilor, cu plată diferenţiată

Alexandru Rogobete a remarcat şi faptul că „restricțiile medicale par să existe doar în zona publică dar nu și în activitatea din sistemul privat”.

„Nu pot accepta situații în care restricțiile medicale par să existe doar în zona publică, dar nu și în activitatea din sistemul privat. Nu poți avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poți face fără probleme activitate medicală în altă parte.

În același timp, vreau să spun deschis un lucru: fenomenul legat de gărzi există, îl cunosc și nu îl ignor. Este un subiect dificil, care ar fi trebuit abordat cu ani în urmă. O vom face acum, cu dialog, cu echilibru și cu respect față de profesioniști, nu prin decizii abrupte sau impuse peste noapte.

Dar, în acest proces, nu trebuie să uităm de pacienți.

Un spital județean de urgență, care deservește o întreagă regiune, nu își poate permite să lase linii de gardă esențiale descoperite, indiferent de motivele și conflictele interne. Din punctul meu de vedere, nu este corect și nu este etic, iar acesta este motivul pentru care intervin direct.

De aceea, reforma gărzilor este una structurală și deja în curs. În acest an vom implementa un nou sistem, cu: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgență, plătite diferențiat, pentru a reflecta corect nivelul de responsabilitate și efort.

În paralel, analizăm – împreună cu sindicatele și profesioniștii din sănătate – o propunere inspirată din practica europeană: posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore.

Subliniez clar: nu va fi o măsură obligatorie; va fi o opțiune, acolo unde se dorește și unde este fezabilă; nu pentru toate spitalele și nu pentru toate specialitățile.

Spitalul va putea decide dacă organizează gărzi de 12 sau 24 de ore, iar în interiorul aceluiași spital, decizia va putea fi adaptată pe secții. Estimez că în cursul semestrului I vom putea crea și acest cadru legislativ, cu implementare treptată, responsabilă și adaptată realităților din teren”, a subliniat ministrul Alexandru Rogobete.

 

