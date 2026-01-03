Deputatul Bogdan Velcescu cere explicaţii: „Alo, domnu’ Nicuşor, domnu’ Bolojan, de ce nu vă puneţi voi impozit şi pe datoriile noastre!?”

Deputatul AUR, Bogdan Velcescu, are câteva întrebări, la început de an, pentru preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan. Este vorba despre noile impozite pe care trebuie să le plătească românii pe casele şi maşinile pe care şi le-au achiţionat şi pentru care au plătit deja taxe.

Velcescu prognozează faptul că „urmează şi alte ‹coţcării› fiscale”.

„În secolul XVII pe meleagurile astea, se percepea o taxă de jmecher. Era vorba de „fumărit” sau „coşărit”. Practic fiecare coş de fum din fiecare casă (dacă scotea fum) reprezenta o sursă de venit pentru „bolojanii” de atunci.

Astăzi, metodele sunt mai sofisticate şi mai frumos ambalate. Din păcate, urmează alte „coțcării” fiscale, sper să nu fie atât de „monosprâncenați”, încât să se atingă de economiile din banci sau de proprietăți în sine.

Totuşi, ceva îmi spune că sunt luați la țintă fix proprietarii (prea mulți prea ca la țară). Klingonienii au nevoie de chiriaşi nu de proprietari. Chiriaşi la propriile firme, în propriile case, iobagi pe propriile moşii … da-stea cu parfum de ev mediu împreunat cu comunism”, spune deputatul AUR, sâmbătă.