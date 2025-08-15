Prima pagină » Video » În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizita o FABRICĂ de ulei de pește

Olga Borșcevschi
15 aug. 2025
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a vizitat fabrica de producție a capsulelor cu omega-3 „Omega-Si” din Magadan, anunță Kremlinul.

Se menționează că întreprinderea funcționează din 2023. Acolo se prelucrează și se rafinează ulei de pește, iar apoi se produc capsule cu omega-3. În Rusia, aceasta este prima întreprindere care produce trigliceride reesterificate din pește alb (sardine și hering) din Marea Ohotsk.

Putin s-a familiarizat cu procesele de producție ale întreprinderii. El a fost însoțit și a primit explicații de la guvernatorul regiunii Magadan, Serghei Nosov, de la directorul general al „Tihrybkom” (compania fondatoare a fabricii), Nikolai Kotov, și de la directorul SRL „Omega-Si”, Anatolii Popov.

Kremlinul a publicat imagini oficiale din vizita președintelui rus. În clipul de 23 de secunde, Putin inspectează mai multe produse ale fabricii.

Foto – Video: KREMLIN.RU

