O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții

O zonă pitorească din Câmpina, județul Prahova, este astăzi acoperită de mormane de deșeuri care provin din construcții și demolări. Asociația „Câmpina Curată” trage un semnal de alarmă și acuză autoritățile de nepăsare.

Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare oficială către mai multe instituții, respectiv Primăria Municipiului Câmpina, Poliția Locală, Poliția Municipiului Câmpina, Garda de Mediu Prahova și Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, prin care reclamă apariția unor deșeuri provenite din construcții și demolări, abandonate necorespunzător pe un teren public din municipiu, potrivit money.ro.

Deșeurile au apărut în urmă cu două săptămâni

Primele grămezi de deșeuri ar fi apărut în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar până la data de 11 septembrie 2025 situația s-a agravat, afectând o zonă mixtă, atât rezidențială, cât și industrială, cu impact direct asupra mediului și asupra locuitorilor.

„Solicităm autorităților să ia măsurile legale necesare pentru soluționarea acestei situații”

Reprezentanții organizației „Câmpina Curată” atrag atenția că abandonarea deșeurilor în afara gropilor autorizate reprezintă o amenințare serioasă la adresa sănătății publice și a mediului, fiind interzisă și sancționată conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

„Solicităm autorităților să inițieze toate măsurile legale necesare pentru investigarea și soluționarea acestei situații și să ne comunice acțiunile dispuse”, se arată în sesizarea înaintată instituțiilor.

Asociația „Câmpina Curată”, activă din 2010, are ca misiune protejarea calității mediului și desfășoară periodic campanii de ecologizare în spațiile publice din municipiu. Organizația subliniază că astfel de practici ilegale subminează eforturile comunității și pun în pericol calitatea vieții locuitorilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dezvăluiri despre orașul natal al lui Nicușor Dan. Radu Miruță: Sunt munți de gunoaie în interiorul fabricii de pulberi de la Făgăraș

Amenzi de 1,8 milioane lei după controalele efectuate la gropile de GUNOI din țară. Diana Buzoianu: „Rezultatele sunt îngrijorătoare”

Românii au „aruncat la gunoi” sute de milioane de euro pentru că nu au RETURNAT ambalajele cu garanție