Dezvăluirile bodyguardului „Sfarmă Piatră”: Salman Khan și-a deghizat iubita în agent de pază la filmările din România

Salman Khan, unul dintre cei mai cunoscuți actori indieni, a fost cazat la Hilton în timpul filmărilor desfășurate în România, iar iubita sa era deghizată în agent de pază sau muncitor pentru a evita atenția presei. Detaliile au fost dezvăluite de Adrian Mihai, specialist în protecția demnitarilor și vedetelor, cunoscut drept „Sfarmă Piatră”, invitat în emisiunea „Martorii”. Urmăriți emisiunea pe YouTube.

Salman Khan a filmat în România, la Muzeul Satului