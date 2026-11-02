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Dezvăluirile bodyguardului „Sfarmă Piatră”: Salman Khan și-a deghizat iubita în agent de pază la filmările din România

Serdaru Mihaela
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Salman Khan, unul dintre cei mai cunoscuți actori indieni, a fost cazat la Hilton în timpul filmărilor desfășurate în România, iar iubita sa era deghizată în agent de pază sau muncitor pentru a evita atenția presei. Detaliile au fost dezvăluite de Adrian Mihai, specialist în protecția demnitarilor și vedetelor, cunoscut drept „Sfarmă Piatră”, invitat în emisiunea „Martorii”. Urmăriți emisiunea pe YouTube.

Salman Khan a filmat în România, la Muzeul Satului

Salman Khan a filmat în România, inclusiv la Muzeul Satului, fiind cazat la hotelul Hilton. Actorul prefera discreția, iar deplasările și aparițiile iubitei sale erau atent organizate de echipa de securitate.

„Nu prea-i plăcea nici lui să se expună mult publicului, când venea iubita lui”, spune Adrian Mihai

Iubita actorului era deghizată pentru a nu fi recunoscută de presă

Potrivit lui Adrian Mihai, iubita lui Salman Khan era deghizată de echipa de securitate în agent de pază sau muncitor pentru a evita atenția presei. Astfel, aceasta putea ajunge la actor fără fie fotografiată de jurnaliști.

„O îmbrăcam în agent de pază. Îi puneam uniformă, șapcă, povestește Adrian Mihai.”

Salman Khan a ieșit de puține ori în oraș

Salman Khan a avut doar două ieșiri în România, preferând evite cluburile și locurile aglomerate. Adrian Mihai l-a descris drept un om modest, care a păstrat discreția pe tot parcursul filmărilor de la Sibiu și Sighișoara.

„Salman Khan ieșea foarte rar în oraș, având doar două apariții în zonele din apropierea Sibiului. Actorul evita expunerea publică și prefera discreția”, spune fostuk bodyguard

În aceeași discuție, Adrian Mihai a oferit detalii și despre Nicola Schilge, despre care a precizat că nu a fost cazat la hotel în perioada respectivă. Acesta locuia într-o rulotă de dimensiuni impresionante, amplasată într-un parc.

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