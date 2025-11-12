Prima pagină » Video » Sebastian Burduja: „România va avea facturi mai mici doar prin investiții, nu prin tărăboi și poze frumoase”

Sebastian Burduja: „România va avea facturi mai mici doar prin investiții, nu prin tărăboi și poze frumoase”

Bogdan Pavel
12 nov. 2025, 11:44, Video

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, actual deputat și consilier onorific al premierului,  a făcut o radiografie amplă a stării sistemului energetic românesc, în cadrul evenimentului Europa Connect – Energy Now, comunicat de Gândul. El a subliniat că singura soluție pentru scăderea prețurilor la energie o reprezintă investițiile concrete, nu retorica politică. Totodată fostul ministru al Energiei a vorbit despre marile proiecte în derulare, provocările europene și nevoia de predictibilitate legislativă.

„Tot timpul spuneam că sunt cel mai norocos ministru, pentru că am lucrat cu cei mai buni oameni din sectorul energetic”, a declarat Sebastian Burduja, făcând o trecere în revistă a celor mai importante momente din mandatul său. Fostul ministru a admis însă că i-a lipsit „o baghetă magică”, în condițiile în care „românii nu mai au răbdare”, iar nota de plată pentru lipsa investițiilor din ultimele decenii începe să se vadă.

Burduja a vorbit despre așa-numita „trilemă energetică” — siguranță, preț redus și energie curată — subliniind că toate cele trei obiective nu pot fi atinse simultan. „În primul rând avem nevoie de securitate energetică, apoi de competitivitate și facturi mai mici, iar în măsura posibilităților, de o energie cât mai curată”, a spus acesta.

Fostul ministru susține că România are, în sfârșit, „o temelie sănătoasă” după mulți ani fără o direcție clară. El a amintit existența unei strategii energetice naționale, a unei strategii pentru hidrogen, precum și adoptarea cadrului legislativ pentru eolian offshore, România fiind „singura țară de la Marea Neagră” cu o astfel de reglementare.

Totodată, Burduja a vorbit despre un portofoliu de investiții care ar putea dubla puterea instalată a României în următorii 2-3 ani. „România va avea capacități de stocare mult mai mari și facturi mai mici. Singura soluție pentru facturi mai mici sunt investițiile. Degeaba ne pozăm frumos și facem tărăboi – asta doar crește prețul, nu-l scade”, a punctat el.

În ceea ce privește relația cu Bruxellesul, Burduja a fost tranșant: „România are nevoie de spatele drept în negocierile europene. Nu putem accepta reglementări care ne afectează competitivitatea, cum este cazul regulamentului pe metan”. El a criticat și „auto-sabotajul” economic al Uniunii Europene, despre care spune că a afectat industrii strategice precum petrochimia.

Fostul ministru a trecut în revistă și proiectele majore în desfășurare: Neptun Deep, CET-urile din București, centralele pe gaz de la Ișalnița și Turceni, noul val de investiții în stocare și relansarea proiectelor nucleare. „În doar doi ani, am reușit să atragem 14 miliarde de euro în sectorul energetic. Asta înseamnă muncă, nu vorbe”, a spus Burduja.

Sebastian Burduja el a pledat pentru un „cod al energiei” — o legislație coerentă, stabilă, care să asigure predictibilitate și a cerut reducerea sau eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, pe care îl consideră o frână pentru investiții. „Acest impozit descurajează investițiile și împinge marile companii în afara țării. Dacă vrem energie ieftină și sigură, trebuie să creăm un cadru prietenos pentru investiții”, a conchis el.

Partenerii conferinței Europa Connect – Energy Now, comunicată de Gândul, au fost: Hidroelectrica, PPC, Nuclearelectrica, Translectrica, Romgaz, Transgaz, Electrica, OMV-Petrom, Adrem, Oscar Downstream, One United Properties.

Citește și

ACTUALITATE Europa Connect – Energy Now: România, pe drumul spre un hub energetic regional – Cristian Bușoi promite investiții europene și politici coerente în domeniul energiei
11:39
Europa Connect – Energy Now: România, pe drumul spre un hub energetic regional – Cristian Bușoi promite investiții europene și politici coerente în domeniul energiei
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu”
11:23
Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu”
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „FISURA spre suveranism a apărut atunci când eu am vorbit despre interesul național. Călin Georgescu a călcat peste aceeasta fisură”
10:30
Liviu Dragnea: „FISURA spre suveranism a apărut atunci când eu am vorbit despre interesul național. Călin Georgescu a călcat peste aceeasta fisură”
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Bolojan trebuie să înțeleagă că n-are HABAR de economie”
10:00
Liviu Dragnea: „Bolojan trebuie să înțeleagă că n-are HABAR de economie”
MARIUS TUCĂ SHOW Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja CONTROLUL asupra justiției”
08:00
Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja CONTROLUL asupra justiției”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor
07:00
Valentin Stan: CNCD-ul trebuia să ia atitudine atunci când Gheorghiu a declarat că pensiile magistraților se iau de la gura copiilor
Mediafax
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia / „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut în cap după doar 15 secunde
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cea mai slabă valută din lume?
VIDEO Ion Cristou: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor
11:30
Ion Cristou: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor
ANCHETĂ Ce a pățit reputatul profesor universitar din Iași acuzat că hărțuia studente. Comisia de Etică a prezentat concluziile anchetei
11:19
Ce a pățit reputatul profesor universitar din Iași acuzat că hărțuia studente. Comisia de Etică a prezentat concluziile anchetei
POLITICĂ Ministrul Economiei anunță că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație
11:15
Ministrul Economiei anunță că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație
POLITICĂ DNA a trimis în judecată un deputat PSD, fost subprefect de Cluj, pentru mai multe infracţiuni
11:05
DNA a trimis în judecată un deputat PSD, fost subprefect de Cluj, pentru mai multe infracţiuni
Gândul de Vreme Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Informații de ultimă oră pentru Gândul: „Avem în extindere un regim anticiclonic”
11:00
Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Informații de ultimă oră pentru Gândul: „Avem în extindere un regim anticiclonic”