Bianca Dogaru
24 sept. 2025, 11:56, Video
Sorin Grindeanu a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că a cerut premierului Ilie Bolojan două lucruri esențiale: semnarea autorizației hidrocentralei de la Pașcani și adoptarea unei ordonanțe de urgență prin care toate hidrocentralele să fie declarate obiective strategice de interes național. 

Acesta transmis că primit asigurări de la Bolojan că va emite autorizația pentru hidrocentrala de la Pașcani până la finalul acestei săptămâni.

„Am cerut două lucruri premierului: să fie semnată autorizația pentru Pașcani și ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute printr-o ordonanță de urgență, să fie obiecte strategice de interes național. Cu ambele puncte, premierul, înainte de ședința de guvern, m-a asigurat că sunt bifate: până la sfârșitul săptămânii avem Pașcani, iar în câteva săptămâni avem ordonanța pentru hidrocentrale”, a spus Grindeanu.

