Theodor Paleologu s-a dezlănțuit la adresa lui Călin Georgescu: Eu cred că este NEBUN. E trădător. E dement

Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, a lansat o serie de invective la adresa fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, într-un interviu pentru Adevărul. Supranumit unul dintre „intelectualii lui Băsescu” în epoca vremii, Paleologu s-a dezbrăcat de ținuta diplomatică și a dat drumul la artileria grea. „Nebun”, „fascist”, „dement” sau „trădător” sunt doar câteva dintre adjectivele regăsite în limbajul său.

Supranumit drept unul dintre „intelectualii lui Băsescu”, alături de Adrian Papahagi și Teodor Baconschi, Theodor Paleologu s-a dezlănțuit la adresa lui Călin Georgescu. Deși s-a declarat un dușman al discursului urii, tocmai ura s-a înlănțuit peste Paleologu.

Redăm mai jos citate rostite de Theodor Paleologu în interviul acordat Adevărul:

„Unii se întreabă dacă, de exemplu, Călin Georgescu e dement sau doar face pe nebunul. Eu sunt din prima școală de gândire, chiar cred că e nebun.

Într-un fel, prefer un cinic precum Corneliu Vadim Tudor, mai degrabă decât un dement genuin cum este Călin Georgescu.

Citez din Călin Georgescu și din Șoșoacă, acești fasciști ai zilelor noastre.

Georgescu e trădător.

Problema este că un fascist, un infractor și un trădător nu trebuie să ajungă să candideze în alegeri. Nu trebuia să se ajungă în situația în care Călin Georgescu este în turul 2.

Pentru că Codreanu, pe care îl admiră atât de mult doamna Șoșoacă și Călin Georgescu, că e o competiție între ei… Care e mai legionar? Care este mai dement în declarații?”

