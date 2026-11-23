Noul Birou Politic Naţional de la PSD, de luni, a reunit din nou miniştrii social democraţi, precum şi pe ceilalţi factori de decizie din partid, la sediul din Kiseleff Nr. 10.

Reforma administrativă a fost una dintre temele abordate de către prezenţi, iar câteva voci ale celor aflaţi la şedinţă au auyit c

d liderul Sorin Grindeanu le-a transmis celor prezenţi că doar PSD îşi poate asuma măsurile reformei administrative, în timp ce toţi ceilalţi „fac balet”, spun surse din cadul partidului.

„Nu mă impresionează deloc acele voci care critică proiectul reformei administrative. Vom merge până la capăt. Ei vor să batem pasul pe loc şi să stăm în polemici. Nu este cazul. PSD este singurul partid care îşi poate asuma astfel de reforme, restul fac balet. Eu vă spun că aici cheia este legată de oameni, de cetățeni. Cu cât explicăm mai mult, cu cât prezentăm mai clar argumentele, cu atât cred că susținerea pentru acest demers, care este deja mare, va crește și mai mult. Nu va fi toată lumea mulțumită. este normal sa fie asa. Evident că trebuie sa discutam foarte mult cu primarii si cu presedintii de CJ-uri, dar reforma trebuie făcută. Și sunt hotărât să o facem. Unii vor să bage capul în poză pentru că nu mai au narativ. Noi venim cu proiecte importante pentru români și vine și domnul Bolojan să ne dea lecții. Un an și jumătate, cât a fost la guvernare, ne-a spus doar cum dă afară niște femei de serviciu, care între timp s-au angajat în altă parte. Ați văzut, prima dată a zis că nu e bine cu reorganizarea administrativă, acum ne spune că vine el în decembrie cu un alt proiect. Când şi-a dat seama că toată lumea vrea reorganizare, că este singurul lucru pe care România trebuie să-l facă.

Vrea să fie mare reformator, dar când a fost la guvernare numai reforme n-a făcut!”, a spus Grindeanu în BPN.

Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a luat în calcul şi alte entităţi administrative, în contextul reorganizării şi a transmis că trebuie să vorbim mai apăsat și despre orașe, municipii și județe, nu doar despre comune. Suntem pe un trend bun”.

Europarlamentarul Dragoş Benea, cel însărcinat de PSD să se ocupe de reforma administrativă, a subliniat că formaţiunea poloticăî pe care o reprezintă nu desenează „hărți în Kiseleff! Ci suntem preocupați de principii și criterii! Cetățeanul este în mijlocul viziunii noastre și asigurarea unor servicii publice de calitate”, ar fi transmis acesta în şedinţa Biroului Politic de luni dimineaţă, de la partid.