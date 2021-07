VIDEO| Mărturia cutremurătoare a bunicului Luizei Melencu: „La Tribunalul Olt e inchiziție, nu justiție. Familiile victimelor sunt executate, cei din familia lui Dincă sunt protejați”

Bunicul Luizei Melencu, adolescenta dispărută în aprilie 2019 după ce a fost luată la ocazie de Gheorghe Dincă, a ieșit, miercuri, din sala de judecată de la Tribunalul Olt, după ce a fost amendat cu suma de 500 lei. Miercuri la Tribunalul din Slatina procesul în care Dincă este acuzat că le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu are un nou termen.

Stelian Iordache și Monica Melencu, bunicul și mama Luizei, au fost amendați cu 500 de lei fiecare, pentru că i-ar fi atras atenția judecătoarei că Dincă îi face semne soției sale pe tema declarațiilor.

Totodată, bunicul fetei susține că judecătoarea le-a oferit indicații soților Dincă, acuzând-o pe aceasta de ipocrizie.

În România nu există justiție, justiția este coruptă. Justiția se face pe ochi frumoși pentru interese. Sunt niște imbecili, niște analfabeț. Nu am mai putut suporta ipocrizia judecătoarei. Da, am fost amendat. Dincă încerca să-i facă semne soției pe tema declarațiilor. I-am zis judecătoarei că Dincă și soția își fac semne și am primit amendă. La Tribunalul Olt e inchiziție, nu justiție”, spune Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu.