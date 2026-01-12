Moscova și „Orientul Mijlociu al lui Trump”. „Prezența Rusiei în Siria reduce probabilitatea unei ciocniri militare directe între Turcia și Israel pe teritoriul sirian”

Unul dintre cele mai notabile evenimente ale lunii decembrie 2025 a fost raportul conform căruia Rusia, cu aprobarea SUA, se pregătește să acționeze ca mediator pentru a se ajunge la un acord între Siria și Israel. Un astfel de acord ar putea pune capăt oficial stării de război dintre cele două țări, care există din 1948. Principalii parametri ai acordului propus au devenit cunoscuți încă din vara anului 2025.

„Cu toate acestea, părțile nu au reușit, în cele din urmă, să-și concilieze interesele la momentul respectiv”, notează Vladimir (Zeev) Khanin – profesor de Studii Politice și Șeful Programului de Cercetare a Conflictelor Post-Sovietice la Centrul BESA pentru Studii Strategice, Universitatea Bar-Ilan, Israel – într-o analiză publicată de site-ul independent Riddle.

Dacă va fi semnat un astfel de acord, principalele beneficii pentru Israel ar putea include:

zone demilitarizate Crearea uneipe partea siriană a În ălțimilor Golan;

Interdicția de a desfășura acolo orice sisteme de rachete, complexe de apărare aeriană sau alte arme ofensive;

Garanții de securitate pentru zonele populate de druzi pe care Israelul le consideră potențiali aliați;

Restricții privind reconstrucția armatei siriene cu implicarea Turciei.

La rândul său, noul guvern sirian condus de Ahmad ash-Sharaa (Abu Mohammad al-Julani), care a ajuns la putere la Damasc după căderea regimului baasist Assad în noiembrie 2024, conta pe investiții la scară largă și pachete de ajutor pentru reconstrucția postbelică – în principal din partea Statelor Unite și a statelor din Golf.

Israelul insistă asupra creării unei zone de securitate în zonele din sudul Siriei adiacente frontierei sale

Eforturile americane de a aduce la masa negocierilor reprezentanți ai celor două țări reciproc ostile — cel puțin pentru a stabili un armistițiu pe termen lung și sustenabil — sunt, de fapt, cunoscute demai multă vreme.

Încă din mai 2025, Donald Trump a semnat un ordin executiv care ridica sancțiunile economice și diplomatice asupra Siriei, iar chiar a doua zi s-a întâlnit la Riyadh cu „președintele interimar” Ahmad ash-Sharaa.

At ât în ​​Israel, cât și în Siria, toat ă lumea a în țeles clar că relațiile diplomatice depline nu erau realiste în acest stadiu.

Era pu țin probabil ca sirienii să fie de acord cu acest lucru fără ca Israelul să returneze În ălțimile Golan – lucru pe care Israelul nu l-ar fi făcut niciodată după experiența eșuată din anii 1990 și recunoașterea de către Trump a suveranității israeliene asupra Golanului în timpul primului s ău mandat.

Prin urmare, ambele părți erau, în principiu, interesate de o op țiune intermediară — încetarea formal ă a stării de război.

Cu toate acestea, până foarte recent, nu au reușit să depășească cel puțin două obstacole semnificative, explică Vladimir (Zeev) Khanin.

„Prima a fost cererea Israelului de a menține baze operaționale avansate pe partea siriană a Înălțimilor Golan până când se va stabili un model de securitate mai mult sau mai puțin stabil de-a lungul frontierei sale de nord-est.

Aceste poziții au fost stabilite de IDF după prăbușirea regimului alawit pro-iranian și pro-rus al lui Assad, în decembrie 2024 , și ascensiunea la putere a unei conduceri islamiste sunnite pro-turce (deși acum î și declară „modera ția”).

Pe termen lung, Israelul insistă asupra creării unei zone de securitate în zonele din sudul Siriei adiacente frontierei sale – exact acolo unde, în ultimii 15 ani, Israelul a reu șit, printr -o combinație de diplomație politică și „militar ă”, să prevină apariția unui alt front anti-israelian iranian.

Un alt obiectiv este blocarea apariției infrastructurii militare aparțin ând actualului principal patron al regimului sirian – Turcia. Rela țiile Turciei cu Israelul sunt în prezent la cel mai sc ăzut punct din istorie.

Reacția președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan la summitul trilateral al liderilor Israelului, Greciei și Ciprului, care a avut loc la Ierusalim pe 22 decembrie, a fost grăitoare.

Printre alte subiecte, întâlnirea a discutat modalități de contracarare comună a ambițiilor Ankarei în Mediterana de Est. Conform relatărilor din mass-media , aproape imediat după summit, ministerele turce ale apărării și de externe au primit instrucțiuni să trateze Israelul drept «amenințarea numărul unu» pentru Turcia”, continuă Vladimir (Zeev) Khanin.

„ Moscova nu a obstrucționat eforturile Israelului de a preveni consolidarea grupurilor pro-iraniene ”

O altă problemă serioasă pentru Ankara a fost opoziția fermă a Israelului față de încercările lui Erdoğan de a stabili efectiv controlul asupra Gazei și de a menține la putere organizația islamistă radicală Hamas – apropiată ideologic de conducerea turcă.

Acest lucru trebuia realizat, printre altele, printr-o prezență militară turcă semnificativă în cadrul viitoarelor „forțe de stabilizare din Fâșia Gaza”, care ar trebui să apară ca parte a aranjamentului postbelic pentru sectorul promovat de Washington, mai scrie Vladimir (Zeev) Khanin.

„Este evident că Israelul se opune categoric oricărei prezențe civile – darămite militare – a regimului turc ostil în mod deschis (și a aliatului său Qatar) la granițele sale de sud-vest și nord-est.

Deși fezabilitatea oricăror planuri în Gaza rămâne extrem de incertă, părțile implicate în relația siriană manifestă în prezent un optimism mult mai mare.

Deși negocierile directe și vizitele reciproce ale liderilor israelieni și sirieni nu sunt încă pe masă, întrebarea cheie rămâne.

Cine poate deveni mediator în contactele indirecte – și nu doar în culise?

Cu toate rezervele și condițiile posibile, candidatura Rusiei s-ar putea dovedi acceptabilă pentru toți participanții.

La r ândul s ău, conducerea israeliană ar putea fi, de asemenea, pregătită să revină la în țelegerile informale anterioare cu Moscova privind « separarea intereselor» în Siria – regulile care au func ționat după apariția Forțelor Aerospațiale Ruse și a contingentelor terestre acolo în 2015, trimise pentru a salva regimul Assad.

O perioad ă de timp, aceste aranjamente au servit destul de bine intereselor de securitate ale Israelului. Rușii au primit avertismente prealabile din partea israeliană și nu au intervenit în atacurile aeriene ale IDF asupra vehiculelor care transportau arme iraniene prin Siria c ătre Liban (pentru Hezbollah).

De asemenea, Moscova nu a obstrucționat în mod special eforturile Israelului de a preveni consolidarea grupurilor pro-iraniene în zonele de frontieră ale Înălțimilor Golan – mai ales că Kremlinul însuși era departe de a fi entuziasmat de faptul că Teheranul culegea principalele dividende de pe urma salvării regimului Assad”, continuă Vladimir (Zeev) Khanin analiza publicată de Riddle.

„ P ropriile interese ale Moscovei în anumite domenii ar putea coincide cu cele ale Ankarei ”

Casa Albă, mai scrie Khanin, este în mod clar interesată de o reducere drastică a prezenței sale în Siria, acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care se caută normalizarea relațiilor sale cu Israelul.

Monarhiile arabe din Golf, deși declară că sunt pregătite să investească în reconstrucția Siriei, se abțin în continuare de la măsuri concrete, așteptând stabilizarea țării. Iranul, odată cu căderea regimului Assad, și-a pierdut practic complet influența acolo.

„În acest context, Ankara a contat aparent pe posibilitatea de a ajunge la un acord cu încă un partener rival cu interese în Siria – Moscova – în același mod în care a făcut-o în anii războiului civil sirian, când Rusia și Turcia susțineau tabere opuse.

Conducerea rusă consideră într-adev ăr Turcia un partener important, în ciuda fluctua țiilor regulate din relațiile bilaterale.

În teorie, propriile interese ale Moscovei în anumite domenii ar putea coincide cu cele ale Ankarei, inclusiv în Siria.

Cu toate acestea, pozi ția actuală a Rusiei față de Turcia pare distinct ambivalentă.

Evoluțiile actuale au loc pe fondul unei iritări crescânde la Moscova față de politicile lui Recep Tayyip Erdoğan. Printre factorii cheie se numără livrările de arme turcești către Ucraina, o scădere accentuată a comerțului ruso-turc în comparație cu cifrele maxime din 2022 și reducerea cooperării energetice anterior promițătoare.

La acestea se adaugă răsturnarea, susținută de Turcia, a regimului pro-rus și pro-iranian din Siria, precum și încercările Ankarei de a-și consolida influența în spațiul post-sovietic, unde prezența Rusiei – distrasă de războiul din Ucraina – slăbește în mod obiectiv”, explică Vladimir (Zeev) Khanin.

N oua rundă a jocului geopolitic sirian

Este încă dificil de prezis cât de serios dorește Moscova — unde încă există o oarecare euforie din cauza reluării dialogului „constructiv” cu președintele SUA — să revină la doctrina regională anterioară de a fi un „mediator onest” între părțile aflate în conflict.

„Este greu de prezis și dacă implicarea actuală a Rusiei în noua rundă a jocului geopolitic sirian este doar o operațiune punctuală care urmărește un singur obiectiv concret: menținerea prezenței militare legitime în bazinul Mediteranei.

Pentru Israel, aparent are sens să accepte – deși cu rezerve – opțiunile propuse pentru închiderea unuia dintre cele 6-7 fronturi pe care este obligat să lupte în prezent.

Cel mai interesat aspect al întregii povești, așa cum notează Dina Lisnyanskaya, expertă israeliană în Orientul Mijlociu, pe canalul său de Telegram, este că menținerea prezenței Rusiei în Siria reduce, de fapt, probabilitatea unei ciocniri militare directe între Turcia și Israel pe teritoriul sirian. Dacă acesta este cu adevărat cazul va deveni clar în viitorul foarte apropiat”, încheie Vladimir (Zeev) Khanin.

