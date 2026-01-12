Prima pagină » Știri externe » Moscova și „Orientul Mijlociu al lui Trump”. „Prezența Rusiei în Siria reduce probabilitatea unei ciocniri militare directe între Turcia și Israel pe teritoriul sirian”

Moscova și „Orientul Mijlociu al lui Trump”. „Prezența Rusiei în Siria reduce probabilitatea unei ciocniri militare directe între Turcia și Israel pe teritoriul sirian”

Cristian Lisandru
12 ian. 2026, 14:42, Știri externe
Moscova și „Orientul Mijlociu al lui Trump”. „Prezența Rusiei în Siria reduce probabilitatea unei ciocniri militare directe între Turcia și Israel pe teritoriul sirian”

Unul dintre cele mai notabile evenimente ale lunii decembrie 2025 a fost raportul conform căruia Rusia, cu aprobarea SUA, se pregătește să acționeze ca mediator pentru a se ajunge la un acord între Siria și Israel. Un astfel de acord ar putea pune capăt oficial stării de război dintre cele două țări, care există din 1948. Principalii parametri ai acordului propus au devenit cunoscuți încă din vara anului 2025.

„Cu toate acestea, părțile nu au reușit, în cele din urmă, să-și concilieze interesele la momentul respectiv”, notează Vladimir (Zeev) Khanin – profesor de Studii Politice și Șeful Programului de Cercetare a Conflictelor Post-Sovietice la Centrul BESA pentru Studii Strategice, Universitatea Bar-Ilan, Israel – într-o analiză publicată de site-ul independent Riddle.

Dacă va fi semnat un astfel de acord, principalele beneficii pentru Israel ar putea include:

  • Crearea unei zone demilitarizate pe partea siriană a Înălțimilor Golan;
  • Interdicția de a desfășura acolo orice sisteme de rachete, complexe de apărare aeriană sau alte arme ofensive;
  • Garanții de securitate pentru zonele populate de druzi pe care Israelul le consideră potențiali aliați;
  • Restricții privind reconstrucția armatei siriene cu implicarea Turciei.

La rândul său, noul guvern sirian condus de Ahmad ash-Sharaa (Abu Mohammad al-Julani), care a ajuns la putere la Damasc după căderea regimului baasist Assad în noiembrie 2024, conta pe investiții la scară largă și pachete de ajutor pentru reconstrucția postbelică – în principal din partea Statelor Unite și a statelor din Golf.

Ahmad ash-Sharaa (Abu Mohammad al-Julani), președintele Siriei | Foto – Profimedia Images

Israelul insistă asupra creării unei zone de securitate în zonele din sudul Siriei adiacente frontierei sale

Eforturile americane de a aduce la masa negocierilor reprezentanți ai celor două țări reciproc ostile — cel puțin pentru a stabili un armistițiu pe termen lung și sustenabil — sunt, de fapt, cunoscute demai multă vreme.

Încă din mai 2025, Donald Trump a semnat un ordin executiv care ridica sancțiunile economice și diplomatice asupra Siriei, iar chiar a doua zi s-a întâlnit la Riyadh cu „președintele interimar” Ahmad ash-Sharaa.

  • Atât în ​​Israel, cât și în Siria, toată lumea a înțeles clar că relațiile diplomatice depline nu erau realiste în acest stadiu.
  • Era puțin probabil ca sirienii să fie de acord cu acest lucru fără ca Israelul să returneze Înălțimile Golan – lucru pe care Israelul nu l-ar fi făcut niciodată după experiența eșuată din anii 1990 și recunoașterea de către Trump a suveranității israeliene asupra Golanului în timpul primului său mandat.
  • Prin urmare, ambele părți erau, în principiu, interesate de o opțiune intermediară încetarea formală a stării de război.

Președintele Donald Trump, alături de premierul Israelului, Benjamin Netanyahu | Foto – Profimedia Images

Cu toate acestea, până foarte recent, nu au reușit să depășească cel puțin două obstacole semnificative, explică Vladimir (Zeev) Khanin.

Prima a fost cererea Israelului de a menține baze operaționale avansate pe partea siriană a Înălțimilor Golan până când se va stabili un model de securitate mai mult sau mai puțin stabil de-a lungul frontierei sale de nord-est.

  • Aceste poziții au fost stabilite de IDF după prăbușirea regimului alawit pro-iranian și pro-rus al lui Assad, în decembrie 2024, și ascensiunea la putere a unei conduceri islamiste sunnite pro-turce (deși acum își declară „moderația”).
  • Pe termen lung, Israelul insistă asupra creării unei zone de securitate în zonele din sudul Siriei adiacente frontierei sale – exact acolo unde, în ultimii 15 ani, Israelul a reușit, printr-o combinație de diplomație politică și „militară”, să prevină apariția unui alt front anti-israelian iranian.
  • Un alt obiectiv este blocarea apariției infrastructurii militare aparținând actualului principal patron al regimului sirian – Turcia. Relațiile Turciei cu Israelul sunt în prezent la cel mai scăzut punct din istorie.

Reacția președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan la summitul trilateral al liderilor Israelului, Greciei și Ciprului, care a avut loc la Ierusalim pe 22 decembrie, a fost grăitoare.

Printre alte subiecte, întâlnirea a discutat modalități de contracarare comună a ambițiilor Ankarei în Mediterana de Est. Conform relatărilor din mass-media , aproape imediat după summit, ministerele turce ale apărării și de externe au primit instrucțiuni să trateze Israelul drept «amenințarea numărul unu» pentru Turcia”, continuă Vladimir (Zeev) Khanin.

Recep Tayyip Erdoğan | Foto – Profimedia Images

Moscova nu a obstrucționat eforturile Israelului de a preveni consolidarea grupurilor pro-iraniene

O altă problemă serioasă pentru Ankara a fost opoziția fermă a Israelului față de încercările lui Erdoğan de a stabili efectiv controlul asupra Gazei și de a menține la putere organizația islamistă radicală Hamas – apropiată ideologic de conducerea turcă.

Acest lucru trebuia realizat, printre altele, printr-o prezență militară turcă semnificativă în cadrul viitoarelor „forțe de stabilizare din Fâșia Gaza”, care ar trebui să apară ca parte a aranjamentului postbelic pentru sectorul promovat de Washington, mai scrie Vladimir (Zeev) Khanin.

Este evident că Israelul se opune categoric oricărei prezențe civile – darămite militare – a regimului turc ostil în mod deschis (și a aliatului său Qatar) la granițele sale de sud-vest și nord-est.

Deși fezabilitatea oricăror planuri în Gaza rămâne extrem de incertă, părțile implicate în relația siriană manifestă în prezent un optimism mult mai mare.

Deși negocierile directe și vizitele reciproce ale liderilor israelieni și sirieni nu sunt încă pe masă, întrebarea cheie rămâne.

Cine poate deveni mediator în contactele indirecte – și nu doar în culise? 

Cu toate rezervele și condițiile posibile, candidatura Rusiei s-ar putea dovedi acceptabilă pentru toți participanții.

  • La rândul său, conducerea israeliană ar putea fi, de asemenea, pregătită să revină la înțelegerile informale anterioare cu Moscova privind «separarea intereselor» în Siria – regulile care au funcționat după apariția Forțelor Aerospațiale Ruse și a contingentelor terestre acolo în 2015, trimise pentru a salva regimul Assad.
  • O perioadă de timp, aceste aranjamente au servit destul de bine intereselor de securitate ale Israelului. Rușii au primit avertismente prealabile din partea israeliană și nu au intervenit în atacurile aeriene ale IDF asupra vehiculelor care transportau arme iraniene prin Siria către Liban (pentru Hezbollah).

De asemenea, Moscova nu a obstrucționat în mod special eforturile Israelului de a preveni consolidarea grupurilor pro-iraniene în zonele de frontieră ale Înălțimilor Golan – mai ales că Kremlinul însuși era departe de a fi entuziasmat de faptul că Teheranul culegea principalele dividende de pe urma salvării regimului Assad”, continuă Vladimir (Zeev) Khanin analiza publicată de Riddle.

Vladimir Putin | Foto – Profimedia Images

Propriile interese ale Moscovei în anumite domenii ar putea coincide cu cele ale Ankarei

Casa Albă, mai scrie Khanin, este în mod clar interesată de o reducere drastică a prezenței sale în Siria, acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care se caută normalizarea relațiilor sale cu Israelul.

Monarhiile arabe din Golf, deși declară că sunt pregătite să investească în reconstrucția Siriei, se abțin în continuare de la măsuri concrete, așteptând stabilizarea țării. Iranul, odată cu căderea regimului Assad, și-a pierdut practic complet influența acolo.

În acest context, Ankara a contat aparent pe posibilitatea de a ajunge la un acord cu încă un partener rival cu interese în Siria – Moscova – în același mod în care a făcut-o în anii războiului civil sirian, când Rusia și Turcia susțineau tabere opuse.

  • Conducerea rusă consideră într-adevăr Turcia un partener important, în ciuda fluctuațiilor regulate din relațiile bilaterale.
  • În teorie, propriile interese ale Moscovei în anumite domenii ar putea coincide cu cele ale Ankarei, inclusiv în Siria.
  • Cu toate acestea, poziția actuală a Rusiei față de Turcia pare distinct ambivalentă.

Evoluțiile actuale au loc pe fondul unei iritări crescânde la Moscova față de politicile lui Recep Tayyip Erdoğan. Printre factorii cheie se numără livrările de arme turcești către Ucraina, o scădere accentuată a comerțului ruso-turc în comparație cu cifrele maxime din 2022 și reducerea cooperării energetice anterior promițătoare.

La acestea se adaugă răsturnarea, susținută de Turcia, a regimului pro-rus și pro-iranian din Siria, precum și încercările Ankarei de a-și consolida influența în spațiul post-sovietic, unde prezența Rusiei – distrasă de războiul din Ucraina – slăbește în mod obiectiv”, explică Vladimir (Zeev) Khanin.

Noua rundă a jocului geopolitic sirian

Este încă dificil de prezis cât de serios dorește Moscova — unde încă există o oarecare euforie din cauza reluării dialogului „constructiv” cu președintele SUA — să revină la doctrina regională anterioară de a fi un „mediator onest” între părțile aflate în conflict.

Este greu de prezis și dacă implicarea actuală a Rusiei în noua rundă a jocului geopolitic sirian este doar o operațiune punctuală care urmărește un singur obiectiv concret: menținerea prezenței militare legitime în bazinul Mediteranei.

Pentru Israel, aparent are sens să accepte – deși cu rezerve – opțiunile propuse pentru închiderea unuia dintre cele 6-7 fronturi pe care este obligat să lupte în prezent.

Cel mai interesat aspect al întregii povești, așa cum notează Dina Lisnyanskaya, expertă israeliană în Orientul Mijlociu, pe canalul său de Telegram, este că menținerea prezenței Rusiei în Siria reduce, de fapt, probabilitatea unei ciocniri militare directe între Turcia și Israel pe teritoriul sirian. Dacă acesta este cu adevărat cazul va deveni clar în viitorul foarte apropiat”, încheie Vladimir (Zeev) Khanin.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului
15:02
Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului
GALERIE FOTO Ținute spectaculoase la Gala Globurilor de Aur. Julia Roberts, Pamela Anderson, Leo DiCaprio, și Amal Clooney, printre cele mai bine îmbrăcate vedete
14:04
Ținute spectaculoase la Gala Globurilor de Aur. Julia Roberts, Pamela Anderson, Leo DiCaprio, și Amal Clooney, printre cele mai bine îmbrăcate vedete
CONTROVERSĂ Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
13:30
Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
CONTROVERSĂ De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
13:09
De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
FLASH NEWS Trump se autoproclamă „președinte interimar al Venezuelei”
11:19
Trump se autoproclamă „președinte interimar al Venezuelei”
EXTERNE Minneapolis, „blindat” de Casa Albă. Sute de polițiști federali au fost trimiși suplimentar în orașul cuprins de proteste
10:07
Minneapolis, „blindat” de Casa Albă. Sute de polițiști federali au fost trimiși suplimentar în orașul cuprins de proteste
Mediafax
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât timp ar dura să zbori în jurul lumii?
SCANDALOS Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
15:30
Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
ECONOMIE Cât a scos Mara Bănică din buzunar pentru impozitele pe casă și mașină. Suma nu e deloc de neglijat
15:19
Cât a scos Mara Bănică din buzunar pentru impozitele pe casă și mașină. Suma nu e deloc de neglijat
ECONOMIE „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze
15:16
„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze
HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2026. Fecioarele au parte de oportunități profesionale
15:00
Horoscop 13 ianuarie 2026. Fecioarele au parte de oportunități profesionale
CONTROVERSĂ Patrick Andre de Hillerin denunță lungul șir de „coincidențe” din cazul Marinescu-plagiat. Cum s-a activat o parte a presei după dezvăluirea Emiliei Șercan
14:58
Patrick Andre de Hillerin denunță lungul șir de „coincidențe” din cazul Marinescu-plagiat. Cum s-a activat o parte a presei după dezvăluirea Emiliei Șercan
AUTO Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto
14:49
Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto

Cele mai noi

Trimite acest link pe