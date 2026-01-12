Încă un brazilian în Superliga! A semnat cu o echipă care e acum pe loc de playoff

Clubul de fotbal Oțelul Galați a anunțat, luni, pe site-ul său oficial, transferul lui Luan Campos, atacant brazilian care a evoluat până în luna noiembrie a anului trecut la Sivasspor, grupare din eșalonul secund al Turciei.

Noul jucător al moldovenilor a evoluat în primele ligi din Portugalia, Ucraina şi Turcia şi a sosit în Galaţi sâmbătă seară şi intră de azi în programul de pregătire pentru sezonul de primăvară.

Î nc ă un brazilian î n Superliga! A semnat cu o echip ă care e acum pe loc de playoff

Este al doilea transfer realizat de Oțelul Galați în actuala pauză competițională după mijlocașul central de origine angoleză Bruno Paz (ultima oară la Zimbru Chișinău).

Luan Campos a fost legitimat până acum la formațiile U17 și U20 ale clubului brazilian Palmeiras Sao Paulo, apoi la America MG, Portimonense și NK Veres Rivne, iar ultima oară la Sivasspor.

„SC Oțelul Galați și atacantul brazilian Luan Campos au semnat un contract valabil până la jumătatea anului 2028. Noul jucător al echipei noastre a evoluat în primele ligi din Portugalia, Ucraina și Turcia și a sosit în Galați sâmbătă seară și intră de astăzi în programul de pregătire pentru sezonul de primăvară.

Luan de Campos Cristiano da Silva, în vârstă de 23 de ani, este un fotbalist de atac, care poate activa atât în centrul liniei ofensive, dar și în cele două flancuri’, se arată pe site-ul citat.

Atacantul, care a semnat un contract până în vara lui 2028, a declarat că este nerăbdător să îmbrace tricoul noii sale echipe.

„Sunt nerăbdător”, susține brazilianul

„Orice provocare din viața mea a venit ca un dar și abia aștept să îmbrac tricoul noii mele echipe. Sunt pregătit să demonstrez că pot ajuta Oțelul să continue performanțele din acest sezon.

Fotbalul românesc are calitate, iar Oțelul este o echipă cu multă calitate. Sunt nerăbdător să văd și suporterii în tribune, am auzit cuvinte foarte frumoase despre ei”, a declarat brazilianul.