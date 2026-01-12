Prima pagină » Știri externe » Ținute spectaculoase la Gala Globurilor de Aur. Julia Roberts, Pamela Anderson, Leo DiCaprio, și Amal Clooney, printre cele mai bine îmbrăcate vedete

Ținute spectaculoase la Gala Globurilor de Aur. Julia Roberts, Pamela Anderson, Leo DiCaprio, și Amal Clooney, printre cele mai bine îmbrăcate vedete

12 ian. 2026, 14:04
Ținute spectaculoase la Gala Globurilor de Aur. Julia Roberts, Pamela Anderson, Leo DiCaprio, și Amal Clooney, printre cele mai bine îmbrăcate vedete
Covorul roșu a fost întins, din nou, la Los Angeles, noaptea trecută, pentru ediția cu numărul 83 a Globurilor de Aur. Cele mai mari staruri de la Hollywood s-au adunat la Beverly Hilton Hotel pentru o gală de excepție, plină de surprize, glume, și momente emoționante.

La cei 58 de ani, celebra Julia Roberts a reușit să întoarcă toate privirile într-o rochie neagră, elegantă, cu decolteu adânc. Actrița din Pretty Woman a accesorizat-o cu un colier de aur cu un pandantiv masiv cu diamante în formă de căpșună și un inel asortat. Frumoasa actriță a optat pentru un machiaj, natural și lejer.

Julia Roberts arriving at the 83rd Annual Golden Globes, FOTO: Mediafax

Chanel a avut nevoie de 323 de ore pentru a crea rochia din catifea neagră a Selenei Gomez, care a inclus peste 200 de flori realizate din pene, organza, și mătase.

De asemenea, Versace a avut nevoie de 400 de ore pentru a crea rochia spectaculoasă albă fără bretele purtată de actrița Amanda Seyfried. De altfel, pe covorul roșu de la LA au fost observate o multitudine de rochii și costume albe. O explicație ar fi că evenimentul a avut loc la aproximativ cinci săptămâni după ce Pantone a desemnat Cloud Dancer, descrisă de brand drept „un alb moale, eteric”, drept culoarea anului 2026.

Amanda Seyfried arriving at the 83rd Annual Golden Globes, FOTO: Mediafax

Pamela Anderson a optat și ea pentru albul strălucitor – cu un ansamblu lejer, oferit de Oscar de la Renta, pe care l-a stilizat chiar ea. Celebra actriță a revenit la blond pentru marele eveniment și a ales să rupă seria aparițiilor fără machiaj – cu unul discret, însă.

Și ținutele în culori strălucitoare au ieșit în evidență. Rose Byrne a apărut într-o rochie Chanel verde smarald.

Iar Emma Stone și-a etalat silueta de ividiat într-o crație Louis Vuitton cu paiete galbene.

Emma Stone arriving at the 83rd Annual Golden Globes, FOTO: Mediafax

Ținutele transparente au fost o altă tendință a serii. Jennifer Lopez a pășit pe covorul roșu într-o rochie haute-couture Jean-Louis Cherrer din 2003, achiziționată de la Lily et Cie în Beverly Hills.

Jennifer Lopez arriving at the 83rd Annual Golden Globes, FOTO: Mediafax

Jennifer Lawrence și-a făcut și ea apariția într-o rochie transparentă de la Givenchy. Rochia era complet transparentă, cu un decolteu adânc și decupaje ascuțite de o parte și de alta a taliei. Dar peste tot, era acoperită de o ploaie de flori brodate în roz și verde.

Jennifer Lawrence arriving at the 83rd Annual Golden Globes, FOTO: Mediafax

Cântărețele Ariana Grande și Miley Cyrus au ales să poarte negru la Gala de la LA.

În timp ce actrița de origine indiană, Priyanka Chopra Jonas, a avut una dintre cele mai spectaculoase apariții, într-o rochie albastră Dior. Frumoasa brunetă a venit însoțită de soțul ei, cântărețul Nick Jonas.

George și Amal Clooney ar putea fi cel mai bine îmbrăcat cuplu de la Globurile de Aur! Cei doi au apărut de mână pe covorul roșu al Globurilor de Aur din 2026, în ținute clasice care, spun criticii, întruchipează glamourul de altădată al Hollywood-ului. Amal, în vârstă de 47 de ani, și-a făcut simțită prezența într-o rochie roșie Balmain, cu un decolteu în formă de inimă și pliuri elegante. A adăugat un plus de strălucire cu cercei Cartier cu diamante și o brățară tenis din aur alb de 18k, și și-a purtat părul desfăcut în onduleuri relaxate.

George, în vârstă de 64 de ani, a purtat un smoking negru de la Giorgio Armani, croit perfect. L-a asortat cu zâmbetul său caracteristic în timp ce a pozat pentru fotografii alături de soția sa înainte de a intra în ceremonia de premiere.

Amal Clooney and George Clooney arriving at the 83rd Annual Golden Globes, FOTO: Mediafax

Leo DiCaprio, nominalizat de 15 ori la Globurile de Aur, începând cu 1994, a sosit la Beverly Hilton într-un smoking clasic alb-negru de la Dior și pantofi negri cu șireturi din piele de vițel de la Manolo Blahnik. Triplu câștigător, legendarul actor a fost nominalizat pentru rolul său în filmul One Battle After Another, însă a pierdut trofeul în favoarea tânărului Timothée Chalamet.

Leonardo DiCaprio arriving at the 83rd Annual Golden Globes, FOTO: Mediafax

Acesta din urmă a pășit în fața camerelor la brațul iubitei sale Kylie Jenner, într-un costum Chrome Hearts.

În rândul bărbaților, jachetele cu două rânduri de nasturi au dominat seara.

Cu gala Golburilor de Aur de seara trecută sezonul premiilor de la Hollywood este deschis oficial, iar filme precum One Battle After Another, Hamnet, Adolescence și The Studio, marile câștigătoare ale serii, ne arată și cum va arăta clasamentul premiilor Oscar, care vor avea loc în martie.

Globurile de Aur 2026: Timothee Chalamet i-a învins pe Leonardo DiCaprio și George Clooney. Julia Roberts, ovaționată

Nominalizările la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați

