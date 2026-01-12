Cum să pregătești Dolmades, cele mai gustoase sarmale grecești. Ingredientele simple care oferă un gust autentic

Dorești să pregătești o rețetă autentică, savuroasă, care să încânte papilele gustative? Dolmades ar putea fi opțiunea de astăzi. Iată ce ingrediente simple sunt necesare pentru a pregăti cele mai gustoase sarmale grecești. Vezi mai jos rețeta.

Sarmalele grecești, cunoscute și sub numele de Dolmades, sunt preferate de mulți consumatori pentru gustul lor aromat și savuros. Rețeta interpretată de sarmale, care se găsește dincolo de granițele României, are o textură fragedă, iar compoziția se topește în gură.

Dolmades – sarmale grecești: ingrediente și mod de preparare

Pentru a pregăti sarmale grecești – Dolmades – vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

60 de frunze de viță-de-vie (cele la borcan), care să fie scurse foarte bine și clătite;

250 de grame de orez;

2 cepe tocate mărunt;

o cană cu ulei de măsline;

2 căni cu apă caldă;

2 linguri de mărar tocat;

o legătură de pătrunjel;

sucul de la 2 lămâi;

sare și piper.

Prepararea nu este foarte dificilă. Mai întâi trebuie să scurgeți foarte bine frunzele de viță-de-vie, într-o strecurătoare. Între timp, trebuie să pregătești umplutura. Orezul va fi clătit în apă rece, apoi se pune o cratiță la încins, cu ceapa mărunțită și o treile din uleiul de măsline. Când ceapa devine translucidă, se adaugă orezul și se mai gătește 1 minut. Apoi, se toarnă apa și sucul de lămâie. Se lasă la fiert circa 7 minute.

După aceea, se adaugă seara, piperul și pătrunjeul tocat. Se lasă compoziția la răcit. Apoi, vei începe să rulezi sarmalele grecești. Se pune o linguriță de umplutură pe foaia de viță-de-vie (partea lucioasă în jos), apoi se rulează și se sigilează la capete. După ce sunt așezate toate sarmalele în oală, se adugă apă, uleiul de măsline, sarea, piperul, suc de lămâie. Se fierb 30-40 de minute, arată Click.

