Vouchere de vacanță pe anul 2026. Ce modificări importante au apărut de la 1 ianuarie

Și în 2026 angajații din sistemul public vor beneficia de vouchere de vacanță, dar „oferta” nu va mai fi pentru toți salariații. Primesc acest cadou doar cei care au salarii nete lunare de până în 6000 de lei.

Valoarea unui tichet de vacanță este de 800 de lei, pentru anul 2026.

Ce spune Legea 141/2025

Potrivit prevederilor trecute în Legea 141/2025, „instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei”.

Noutatea pentru anul în curs este că angajații nu mai trebuie să plătească din buzunarul propriu o parte din vacanță. Până acum, tichetele de concediu puteau fi folosite doar pentru maximum 50% din costul pachetelor turistice de cel puțin 1.600 de lei. Astfel, salariații trebuiau să suporte restul cheltuielilor.

Începând cu 1 ianuarie 2026, restricția impusă a fost eliminată, iar voucherele de vacanță pot fi folosite integral pentru plata pachetelor turistice.

În altă ordine de idei, potrivit lui Adrian Voican, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), numărul turiştilor străini în România a urcat cu 9% în luna noiembrie 2025 şi cu 7% pe nivelul întregului an. Chiar și așa, aceste mici creşteri nu compensează nici pe departe scăderile masive din turismul intern.

Cifrele ANAT spun că sunt cu jumătate de milion de turişti români mai puțini, pe când câștigul în ceea ce privește străinii este de 150.000 de turişti.

Turismul intern, prăbușit în noiembrie 2025

Cel mai greu a fost în luna noiembrie, când turismul intern a suferit o prăbuşire de 8,9 puncte procentuale. Aceasta este cea mai mare scădere lunară a anului şi indică o epuizare a bugetelor pentru vacanţe şi călătorii.

„Noiembrie este cea mai slabă lună, cu rezervări mai puține cu aproape 9% decât în noiembrie trecut și asta într-un context în care, din 11 luni, în afară de ianuarie, când am avut o lună foarte bună cu zăpadă, și mai, în zona de libere legate de Paște, am avut 9 luni de scăderi care s-au accentuat în partea finală a anului.

Noi am atras atenția în nenumărate rânduri, am tras semnale de alarmă de la ANAT, de la alte organizații din turism, Guvernul a părut surd, nu a luat nicio măsură.

Avem mai puține vouchere de vacanță, avem TVA mărit, avem o instabilitate internă și externă care aduc o oarecare îngrijorare în rândul românilor, care își cumpără vacanțele în ultima clipă.

Uite, cum acum este zăpadă la munte, românii merg, dar nu mai avem vacanțe predictibile și oricum o parte dintre români au plecat afară pentru că România e o țară Schengen cu drepturi depline din 2025 și este mai ușor ca turiștii români foarte buni consumatori să fie atrași de destinații externe care se promovează activ și ne atrag turiștii acolo. Mulți dintre ei au rămas însă acasă și nu au mai plecat deloc”, a transmis Voican.

