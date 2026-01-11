Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » „Ipocrizie lașă: PSD atacă USR pentru semnarea Acordului Mercosur, deși știe că Nicușor Dan a impus asta la ordinul lui Macron”

„Ipocrizie lașă: PSD atacă USR pentru semnarea Acordului Mercosur, deși știe că Nicușor Dan a impus asta la ordinul lui Macron”

11 ian. 2026, 11:50, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu, scriitor și publicist

În cea mai recentă pastilă video a sa, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu vorbește despre o „Ipocrizie lașă: PSD atacă USR pentru semnarea Acordului Mercosur, deși știe că Nicușor Dan a impus asta la ordinul lui Macron”.

Am urmărit cu atenție noul scandal numit «a accepta votarea de către România a acordului Mercosur», în cadrul Coreper, fără ca Partidul Social Democrat, principalul partid al coaliției de guvernare, să fie de acord și, evident, fără să fie de acord ministrul Agriculturii din partea PSD. Având în vedere că ministrul Agriculturii vorbește în numele fermierilor și al sindicatelor din domeniul agriculturii și al producției alimentare, este clar că votul din Coreper a fost împotriva intereselor fundamentale ale agricultorii românești și, dată fiind importanța agriculturii, împotriva intereselor naționale. Urmărind acest scandal, mi-a atras atenția o ciudățenie: și anume… votul a fost dat de România în urma unui ordin primit de la Ministerul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Având în vedere că ministrul Economiei este și el de la USR, și a fost de acord cu acest vot, PSD a pornit o campanie violentă împotriva USR care, vezi Doamne, a votat în numele României ceva în conflict cu interesele naționale. Până la ora actuală nu avem o reacție a Oanei Țoiu la acuzația de trădare, avem un text de gen enterocolitic al lui Nicușor Dan în care explică faptul că el a negociat acest acord. El, săracul, nu se pricepe, din câte îmi dau seama, nici să-și tragă pantalonii, să îi pună ca lumea pe el. Îi ține fără curea! Cum să se priceapă la agricultură? Este clar că minte.

Însă, ciudățenia constă în faptul că Partidul Social Democrat, care acuză Ministerul de Externe de trădare, dovedește o enormă ipocrizie șmecherească de tip PSD-ist. Partidul Social Democrat știe că Oana Țoiu n-a făcut de capul ei, că a primit ordin de la numitul Nicușor Dan. Toată această tăcere a Guvernului, a PNL-ului, chiar și a Oanei Țoiu în fața acuzațiilor în acest scandal și intervenția lui Nicușor Dan, și aia așa, fără să ne convingă, ne spune că am asistat la o repetare a felului în care au fost anulate alegerile în România. Din câte vedeți și acum, niciunul din cei implicați în anularea alegerilor, fie că este membru CCR, fie că a participat la ședința CSAT nu de amănunte despre felul în care s-a petrecut anularea alegerilor, nu de ce. Nu știu nimic cum s-a desfășurat ședința CSAT. Nu știm nimic despre cum s-a desfășurat ședința CCR. Ați văzut, când a fost o chestiune care a depins numai de români, cum a fost cu legea pensiilor, se lungește, sunt controverse, se spune în public cine a votat, cine nu…. E, în cazul anulării alegerilor a fost stilul «mucles». De ce? Pentru că a venit ordin de la marii stăpâni ai României. (…) Acest acord a fost semnat, în Coreper, la ordinul lui Nicușor Dan, care a făcut asta la ordinul lui Emmanuel Macron, președintele francez fiind un mare susținător al acordului, dar tocmai acum, când se punea problema semnării, s-a trezit cu fermierii la Paris luându-l  cu asalt

Și, atunci, i-a dat ordin lu’ «muțunache» al nostru ca România să voteze, pentru că România a contat mult în această majoritate calificată. Asta explică tot misterul din jurul semnării acestui acord și arată că PSD-ul dovedește o ipocrizie, iertați-mă, căcăcioasă. Adică, în loc să spună că Nicușor Dan este responsabil, acuză Ministerul de Externe, dar nu făcea Oana Țoiu de capul ei, peste capul guvernului și al PSD-ului, decât primind ordin de la Cotroceni”, a spus Ion Cristoiu.

Oana Țoiu, ministrul de Externe al României / foto: Mediafax Foto

