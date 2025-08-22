Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizare de COD PORTOCALIU pentru Municipiul București.
Avertizarea este în vigoare în seara zilei de 22 august, între orele 19:20 și 20:00.
1. Strada Oboga – un copac căzut
2. Strada Teiuș – un copac căzut peste un autoturism
3. Aleea Mladinovici Dragoș- doi copaci căzuți peste autoturism
4. Strada Straja – un copac căzut
5. Intrarea Făgețelu – un copac căzut pe autoturism
6. Calea Rahovei – un copac căzut pe autoturism
7. Aleea Iosif Hodoș – un copac căzut pe autoturism
8. Aleea Niculițel – un copac căzut pe carosabil
9. Calea Dudești – un copac căzut pe linia de tramvai
10. Șoseaua Berceni – elemente de construcție desprinse
Se vor semnala următoarele fenomene de instabilitate atmosferică:
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo de Cod Portocaliu nu doar pentru Capitală, ci și pentru alte 14 localități din județul Ilfov.
De asemenea, cetățenii din zonele vizate de avertizarea meteo au primit pe telefon mesajul RO-ALERT.
„Vă recomandăm să respectați următoarele măsuri preventive:
Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență Fii Pregătit.
