Prima pagină » Vremea » Alertă de Cod PORTOCALIU în București și în alte 14 localități din Ilfov: Se vor semnala vijelii puternice și averse cu descărcări electrice

Alertă de Cod PORTOCALIU în București și în alte 14 localități din Ilfov: Se vor semnala vijelii puternice și averse cu descărcări electrice

22 aug. 2025, 19:37, Vremea
Alertă de Cod PORTOCALIU în București și în alte 14 localități din Ilfov: Se vor semnala vijelii puternice și averse cu descărcări electrice

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizare de COD PORTOCALIU pentru Municipiul București.

Avertizarea este în vigoare în seara zilei de 22 august, între orele 19:20 și 20:00.

UPDATE 19:37 –  Pagubele provocate de fenomenele meteo

1. Strada Oboga – un copac căzut
2. Strada Teiuș – un copac căzut peste un autoturism
3. Aleea Mladinovici Dragoș- doi copaci căzuți peste autoturism
4. Strada Straja – un copac căzut
5. Intrarea Făgețelu – un copac căzut pe autoturism
6. Calea Rahovei – un copac căzut pe autoturism
7. Aleea Iosif Hodoș – un copac căzut pe autoturism
8. Aleea Niculițel – un copac căzut pe carosabil
9. Calea Dudești – un copac căzut pe linia de tramvai
10. Șoseaua Berceni – elemente de construcție desprinse

Știrea inițială: Alertă de Cod Portocaliu

Se vor semnala următoarele fenomene de instabilitate atmosferică:

  • vijelie puternică cu rafale de 70 km/oră;
  • descărcări electrice;
  • averse ce vor cumula 10-15 litri/metri pătrați.

Mesaj RO-Alert

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo de Cod Portocaliu nu doar pentru Capitală, ci și pentru alte 14 localități din județul Ilfov.

De asemenea, cetățenii din zonele vizate de avertizarea meteo au primit pe telefon mesajul RO-ALERT.

„Vă recomandăm să respectați următoarele măsuri preventive:

  • evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;
  • sistați activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;
  • închideți ferestrele locuinţelor şi altor categorii de construcţii;
  • nu atingeți stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență Fii Pregătit.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă:  Avertizare de vreme severă imediată: Mare parte din țară este sub alertă meteo de vijelii și furtuni cu descărcări electrice

Citește și

METEO Vremea joi, 21 august. Caniculă în sudul și vestul României. Temperaturi de 37 de grade la umbră
08:28, 21 Aug 2025
Vremea joi, 21 august. Caniculă în sudul și vestul României. Temperaturi de 37 de grade la umbră
METEO ANM anunță o lună septembrie cu temperaturi neașteptate. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
11:10, 19 Aug 2025
ANM anunță o lună septembrie cu temperaturi neașteptate. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
METEO Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe din țară. ANM anunță care sunt zonele afectate
12:15, 18 Aug 2025
Cod galben de ploi și vijelii în mai multe județe din țară. ANM anunță care sunt zonele afectate
METEO România se împarte între CANICULĂ și furtuni. Unde au fost emise coduri de avertizare portocaliu și galben de căldură extremă, dar și vijelii
12:11, 17 Aug 2025
România se împarte între CANICULĂ și furtuni. Unde au fost emise coduri de avertizare portocaliu și galben de căldură extremă, dar și vijelii
METEO ANM a emis cod portocaliu de caniculă în vestul țării/În ce regiuni este instabilitate atmosferică accentuată
13:36, 16 Aug 2025
ANM a emis cod portocaliu de caniculă în vestul țării/În ce regiuni este instabilitate atmosferică accentuată
METEO ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în toată România, surpriza anunțată de meteorologi
12:52, 15 Aug 2025
ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în toată România, surpriza anunțată de meteorologi
Mediafax
Hărțuitorul soților Măruță a fost internat la psihiatrie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de protecție
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Mediafax
Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj
Click
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Motivul pentru care Georgiana nu poate fi înmormântată. Părinții fetei moarte pe A1 sunt în stare de șoc: ,,Suntem distruși”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Evz.ro
Cele mai amuzante momente cu Daniela Crudu: râsete, gafe și căzături
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
A fost descoperit momentul în care peștii au făcut primii pași pe uscat
NEWS ALERT Trump denunță continuarea RĂZBOIULUI și nu prea vrea să participe la potențiala întâlnire a președinților Putin și Zelenski /„Mai degrabă nu”
18:33
Trump denunță continuarea RĂZBOIULUI și nu prea vrea să participe la potențiala întâlnire a președinților Putin și Zelenski /„Mai degrabă nu”
JUSTIȚIE Un bărbat a așteptat 43 de ani pentru a asista la execuția criminalului care i-a ucis soția / „Simt o ușurare că s-a făcut dreptate”
18:19
Un bărbat a așteptat 43 de ani pentru a asista la execuția criminalului care i-a ucis soția / „Simt o ușurare că s-a făcut dreptate”
POLITICĂ Miruță, pus la zid de SALROM după ce s-a lăudat cu exploatarea grafitului de la Baia de Fier
18:03
Miruță, pus la zid de SALROM după ce s-a lăudat cu exploatarea grafitului de la Baia de Fier
POLITICĂ Programul RABLA Auto 2025: Ecotichet de 18.500 de lei pentru mașinile electrice. Ministerul Mediului a publicat ghidul spre consultare publică
17:47
Programul RABLA Auto 2025: Ecotichet de 18.500 de lei pentru mașinile electrice. Ministerul Mediului a publicat ghidul spre consultare publică
ACTUALITATE Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi BANI pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului:”În urmă cu două zile am aflat de situaţie”
17:43
Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi BANI pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului:”În urmă cu două zile am aflat de situaţie”