Vine gerul peste România. Care sunt zonele unde temperaturile scad la sub -10 grade Celsius

17 dec. 2025, 09:53, Actualitate
Vine gerul peste România. În mai multe zone din țară se vor înregistra temperaturi sub -10 grade Celsius, în următoarea perioadă. România ar putea să se confrunte în decembrie 2025 cu un episod dur de iarnă. Specialiștii în meteorologie au efectuat mai multe măsurători, iar în unele zone din țară ar putea să fie atinse temperaturi negative extreme. 

Mai mult decât atât, meteorologii au anunțat că vin ninsorile de Crăciun. În București, de pildă, se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare – vezi AICI.

„Iarna secolului” pare a fi tot mai aproape, iar specialiștii în meteorologie relevă faptul că vor exista episoade de ger, cu temperaturi negative, în România. De pildă, sub -10 grade Celsius se vor înregistra în zonele depresionare din estul Transilvaniei. De menționat faptul că aceste valori foarte scăzute apar pe fondul avertismentelor meteorologilor europeni, care spun că vor urma perioade cu ger năprasnic și temperaturi scăzute. Temperaturile vor fi negative îndeosebi în preajma și după sărbătorile de iarnă.

Potrivit specialiștilor în climatologie, masa de aer arctic se îndreaptă către Europa continentală și aduce asupra României și a celor din proximitate un ciclon polar. De altfel, meteorologii Accuweather au arătat că în zilele de 29 și 30 de decembrie 2025, temperaturile vor scădea și până spre -20 de grade, la Miercurea Ciuc. Vezi întreaga progonoză meteo AICI.

Vremea la această oră: temperaturi negative în majoritatea zonelor din țară

La această oră, în România, temperaturile se mențin negative în majoritatea zonelor. În zona Miercurea Ciuc, în jurul orei 09:00, se înregistrau -7 grade Celsius. La București s-a înregistrat -1 grad Celsius, la Arad -3 grade, iar la Brăila s-a atins nivelul pragului de îngheț.

Vremea se menține rece, astăzi, 17 decembrie 2025, în România / Cick pentru a vedea valorile

Sursă foto: ANM, Shutterstock

