La jumătatea lunii decembrie, ceața este predominantă în fiecare dimineață, în multe regiuni ale țării. Temperaturile sunt în scădere, vizibilitatea este redusă, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) emit coduri galbene de ceață. Astăzi, la primele ore, au fost vizate localități din județele Alba, Bihor, Constanța, Galați, Brăila, Gorj, Caraș-Severin și Suceava.

În excusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu ANM, a transmis ultimele informații despre evoluția vremii.

„Astăzi vom avea nebulozitate stratiformă, în general persistentă, și ceață trecător – asociată cu burniță în zonele de relief din sud-sud-est și ceva mai restrânse în vestul, nord-vestul și centrul țării.

În rest, vom avea parte de un cer variabil . Sunt ușoare intensificări ale vântului în sudul Banatului, iar valorile termice, în mare, se situează peste cele specifice datei, mai ales în zonele deluroase și montane.

În București, cerul va fi noros și, cu precădere în prima parte a zilei, va fi ceață, vânt în general slab și o maximă, astăzi, în jurul valorii de 4 grade.

În funcție de unele modele, de unele rulări, apar și temperaturi ceva mai scăzute și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, însă totul se schimbă foarte repede, de la o zi la alta, nu putem spune cu siguranță acum cât se va răci vremea în zilele următoare”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

ANM, harta temperaturilor din România, la ora 07:00

Nu au fost precipitații în această dimineață, decât la Medgidia, iar la Focșani și la Craiova s-a depusă chiciură.

În mai multe zone ale țării, mercurul din termometre a coborât sub 0 grade, iar la Miercurea Ciuc s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură – minus 8 grade Celsius.

Au fost minus 6 grade la Brașov și minus 5 grade la Târgu Mureș.

La ora 07:00, în București erau 0 grade Celsius.

În partea de nord a României, cerul a fost senin, cu minus 4 grade la Bistrița.

În vestul țării, ceața și-a făcut simțită prezența. Au fost minus 3 grade la Arad, Oradea și Timișoara, iar la Reșița s-au înregistrat minus 2 grade Celsius.

La Sulina a fost doar 1 grad, temperatură mult mai scăzută decât în ultimele zile.

