La jumătatea lunii decembrie, ceața este predominantă în fiecare dimineață, în multe regiuni ale țării. Temperaturile sunt în scădere, vizibilitatea este redusă, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) emit coduri galbene de ceață. Astăzi, la primele ore, au fost vizate localități din județele Alba, Bihor, Constanța, Galați, Brăila, Gorj, Caraș-Severin și Suceava.
În excusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu ANM, a transmis ultimele informații despre evoluția vremii.
„Astăzi vom avea nebulozitate stratiformă, în general persistentă, și ceață trecător – asociată cu burniță în zonele de relief din sud-sud-est și ceva mai restrânse în vestul, nord-vestul și centrul țării.
În funcție de unele modele, de unele rulări, apar și temperaturi ceva mai scăzute și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, însă totul se schimbă foarte repede, de la o zi la alta, nu putem spune cu siguranță acum cât se va răci vremea în zilele următoare”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
Nu au fost precipitații în această dimineață, decât la Medgidia, iar la Focșani și la Craiova s-a depusă chiciură.
În vestul țării, ceața și-a făcut simțită prezența. Au fost minus 3 grade la Arad, Oradea și Timișoara, iar la Reșița s-au înregistrat minus 2 grade Celsius.
La Sulina a fost doar 1 grad, temperatură mult mai scăzută decât în ultimele zile.
