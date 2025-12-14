Prima pagină » Vremea » Cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, în mai multe județe, până la ora 10:00

Cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, în mai multe județe, până la ora 10:00

14 dec. 2025, 08:36, Vremea
Cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, în mai multe județe, până la ora 10:00
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

ANM a emis, duminică, mai multe avertizări tip cod galben de ceață, pentru mai multe județe din România. Iată avertizările, până la ora 10:00:

În zona: Județul Constanta: Constanța, Medgidia, Năvodari, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Ciobanu, Crucea, Peștera, Ciocârlia, Ghindărești, Cuza Voda, Istria, Saligny, Seimeni, Săcele, Topalu, Gârliciu, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu;

Județul Tulcea: Topolog, Casimcea, Dăeni, Stejaru, Ostrov, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu, Beidaud;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

În zona: Județul Botoşani: Ungureni, Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Havârna, Rădăuți-Prut, Călărași, Avrămeni, Gorbănești, Manoleasa, Hlipiceni, Păltiniș, Vlăsinești, Todireni, Mileanca, Dângeni, Santa Mare, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Concești, Românești, Mitoc, Adășeni, Răușeni;

Județul Galaţi: Tecuci, Matca, Cosmești, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Priponești, Poiana;

Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Panciu, Păunești, Homocea, Țifești, Bolotești, Ruginești, Garoafa, Movilița, Pufești, Ploscuțeni, Tănăsoaia, Corbița, Boghești;

Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Ciurea, Răducăneni, Miroslava, Popricani, Șipote, Costuleni, Vlădeni, Ciortești, Comarna, Bivolari, Andrieșeni, Valea Lupului, Schitu Duca, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Cozmești, Bârnova, Golăiești, Movileni, Gorban, Aroneanu, Țuțora, Moșna, Grozești, Roșcani;

Județul Vaslui;

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

În zona: Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Albeni, Brănești, Săulești, Drăgotești, Licurici, Căpreni, Ionești, Berlești, Bălănești, Jupânești, Hurezani, Bărbătești, Samarinești;

Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vulturești, Teslui, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, SârbiiMăgura, Dobroteasa, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Dobrun, Făgețelu, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, Baldovinești;

Județul Dolj: Craiova, Calafat, Băilești, Filiași, Poiana Mare, Moțăței, Segarcea, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Podari, Leu, Plenița, Galicea Mare, Argetoaia, Desa, Brădești, Melinești, Unirea, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Rast, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Cerăt, Breasta, Vârvoru de Jos, Afumați, Goiești, Teasc, Coșoveni, Orodel, Lipovu, Carpen, Urzicuța, Malu Mare, Robănești, Murgași, Țuglui, Piscu Vechi, Caraula, Coțofenii din Dos, Giubega, Drăgotești, Cernătești, Scăești, Vela, Ghidici, Sopot, Almăj, Terpezița, Seaca de Câmp, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Cioroiași, Predești, Perișor, Vârtop, Siliștea Crucii, Sălcuța, Întorsura, Ghindeni, Catane, Galiciuica, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Verbița, Seaca de Pădure, Radovan, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia, Izvoare;

Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Alunu, Ionești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Glăvile, Dănicei, Sutești, Laloșu, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăști;

Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Cujmir, Bălăcița, Tâmna, Salcia, Oprișor, Butoiești, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Bâcleș, Dârvari, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Braniștea, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Vrata, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua, Corlățel;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului, până la ora 9:00.

Autorul recomandă:

Weekend însorit în România. Meteorologul ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul: Temperaturi mai mari decât cele normale perioadei

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Weekend însorit în România. Meteorologul ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi mai mari decât cele normale perioadei”
13:16
Weekend însorit în România. Meteorologul ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi mai mari decât cele normale perioadei”
METEO Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
09:28
Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
METEO Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
10:27, 12 Dec 2025
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
METEO Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România
08:46, 12 Dec 2025
Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România
METEO Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
11:52, 11 Dec 2025
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
METEO -20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră
07:58, 11 Dec 2025
-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri au fost confirmate în decembrie 2025
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul 'folclorist': 'Mizerie, mi-ai ÎMBÂRLIGAT femeia.' E cel mai mare SCANDAL din 2025
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Top 10 țări în care femeile trăiesc cel mai mult

Cele mai noi