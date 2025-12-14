Cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, în mai multe județe, până la ora 10:00

ANM a emis, duminică, mai multe avertizări tip cod galben de ceață, pentru mai multe județe din România. Iată avertizările, până la ora 10:00:

În zona: Județul Constanta: Constanța, Medgidia, Năvodari, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Ciobanu, Crucea, Peștera, Ciocârlia, Ghindărești, Cuza Voda, Istria, Saligny, Seimeni, Săcele, Topalu, Gârliciu, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu;

Județul Tulcea: Topolog, Casimcea, Dăeni, Stejaru, Ostrov, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu, Beidaud;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

În zona: Județul Botoşani: Ungureni, Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Havârna, Rădăuți-Prut, Călărași, Avrămeni, Gorbănești, Manoleasa, Hlipiceni, Păltiniș, Vlăsinești, Todireni, Mileanca, Dângeni, Santa Mare, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Concești, Românești, Mitoc, Adășeni, Răușeni;

Județul Galaţi: Tecuci, Matca, Cosmești, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Priponești, Poiana;

Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Panciu, Păunești, Homocea, Țifești, Bolotești, Ruginești, Garoafa, Movilița, Pufești, Ploscuțeni, Tănăsoaia, Corbița, Boghești;

Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Ciurea, Răducăneni, Miroslava, Popricani, Șipote, Costuleni, Vlădeni, Ciortești, Comarna, Bivolari, Andrieșeni, Valea Lupului, Schitu Duca, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Cozmești, Bârnova, Golăiești, Movileni, Gorban, Aroneanu, Țuțora, Moșna, Grozești, Roșcani;

Județul Vaslui;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

În zona: Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Albeni, Brănești, Săulești, Drăgotești, Licurici, Căpreni, Ionești, Berlești, Bălănești, Jupânești, Hurezani, Bărbătești, Samarinești;

Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vulturești, Teslui, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, Sârbii – Măgura, Dobroteasa, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Dobrun, Făgețelu, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, Baldovinești;

Județul Dolj: Craiova, Calafat, Băilești, Filiași, Poiana Mare, Moțăței, Segarcea, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Podari, Leu, Plenița, Galicea Mare, Argetoaia, Desa, Brădești, Melinești, Unirea, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Rast, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Cerăt, Breasta, Vârvoru de Jos, Afumați, Goiești, Teasc, Coșoveni, Orodel, Lipovu, Carpen, Urzicuța, Malu Mare, Robănești, Murgași, Țuglui, Piscu Vechi, Caraula, Coțofenii din Dos, Giubega, Drăgotești, Cernătești, Scăești, Vela, Ghidici, Sopot, Almăj, Terpezița, Seaca de Câmp, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Cioroiași, Predești, Perișor, Vârtop, Siliștea Crucii, Sălcuța, Întorsura, Ghindeni, Catane, Galiciuica, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Verbița, Seaca de Pădure, Radovan, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia, Izvoare;

Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Alunu, Ionești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Glăvile, Dănicei, Sutești, Laloșu, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăști;

Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Cujmir, Bălăcița, Tâmna, Salcia, Oprișor, Butoiești, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Bâcleș, Dârvari, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Braniștea, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Vrata, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua, Corlățel;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului, până la ora 9:00.

