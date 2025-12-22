Prima pagină » Actualitate » Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean

Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean

22 dec. 2025, 10:45, Actualitate
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
FOTO - Caracter ilustrativ

România va fi influențată de două sisteme atmosferice majore în perioada Crăciunului – un anticiclon azoric, care va aduce aer rece polar, și un ciclon mediteranean responsabil de precipitații extinse. Administrația Națională de Meteorologie anunță ninsori în Moldova și la munte, dar și transformarea ploilor în lapoviță și ninsoare în alte regiuni ale țării, inclusiv în sud.

Meteorologii explică faptul că, până în Ajunul Crăciunului, Europa va fi afectată de o circulație de blocaj, generată de formarea unui anticiclon scandinav puternic, cu valori ridicate ale presiunii atmosferice, și de intensificarea activității ciclonice în bazinul Mării Mediterane.

Unde va ninge de Crăciun

România se va afla la limita de contact dintre anticiclonul azoric, care va transporta aer rece polar dinspre est și nord-est, și ciclonul mediteranean, care va aduce aer cald și umed, favorabil apariției precipitațiilor pe arii extinse.

Potrivit ANM, în intervalul 24 decembrie, ora 08:00 – 25 decembrie, ora 08:00, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare în Moldova și în zonele montane, unde se va depune strat de zăpadă. Cele mai mari cantități sunt estimate în Carpații Meridionali și de Curbură, unde pot cădea 15–20 l/mp.

În restul țării, va ploua la început, însă spre seara de Ajun și în noaptea de Crăciun ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, local în Transilvania, Muntenia, Oltenia și în Dobrogea continentală.

Pentru ziua de 25 decembrie, modelele meteorologice indică o extindere a zonei de presiune ridicată, care va duce la restrângerea precipitațiilor, predominant sub formă de ninsoare, către zona de munte și sud-vestul țării. Vremea va continua să se amelioreze în a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, când cerul va deveni mai mult senin, iar precipitațiile vor lipsi.

Regimul termic va fi diferit de la o regiune la alta. În est și sud, temperaturile vor fi mai scăzute decât mediile climatologice, cu valori negative chiar și pe timpul zilei, în timp ce în vest și centru, ferite de aerul rece de către Carpați, temperaturile vor fi apropiate sau ușor peste normal.

Un alt fenomen important va fi intensificarea vântului, în special în 24 și 25 decembrie, cu rafale de 45–50 km/h în sud și sud-est, unde sunt posibile ninsori viscolite, mai ales în sudul Moldovei și local în Muntenia și Oltenia.

Vremea de Crăciun în București

În Capitală, miercuri, 24 decembrie, vremea va fi închisă, cu ploi temporare. În noaptea de 24 spre 25 decembrie, ploile se vor transforma treptat în ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări de până la 50 km/h.

În prima zi de Crăciun, 25 decembrie, vremea va fi rece, cu cer noros și posibil ninsori slabe în primele ore. Temperatura maximă va fi de aproximativ -1 grad, iar minima va coborî până la -6…-4 grade.

Ultimii fulgi de zăpadă în Capitală, de Crăciun, au fost consemnați în 26 decembrie 2016, când, trecător, în unele cartiere a fulguit. Ultimul strat de zăpadă de 2 cm datează din 24 decembrie 2018, anterior unui episod de ninsoare cu câteva zile înainte de Crăciun.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Meteorologii au actualizat prognoza. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, dar și în dimineața zilei de Crăciun

Planeta se încinge. Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice. Rusia și SUA vor să exploateze regiunea

Cele mai absurde anomalii climatice. Pământul nu se prăbușește, ci supraviețuiește. Extremele climatice, încercări de vindecare ale planetei noastre

Fenomentul care ar putea forța Europa să intre într-o nouă Eră Glaciară. Continentul nostru riscă să treacă printr-o transformare aproape APOCALIPTICĂ

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Planul giganților Temu și Shein după ce intră în vigoare taxa pe colete mici impusă de UE. Marii beneficiari ai măsurii suplimentare
12:26
Planul giganților Temu și Shein după ce intră în vigoare taxa pe colete mici impusă de UE. Marii beneficiari ai măsurii suplimentare
SĂNĂTATE Cât de tare afectează sănătatea băuturile consumate de Crăciun. Experții spun ce nu avem voie să bem
11:25
Cât de tare afectează sănătatea băuturile consumate de Crăciun. Experții spun ce nu avem voie să bem
TURISM Stațiunea românească preferată a turiștilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Ocupă locul 1 în top, în 2025
11:05
Stațiunea românească preferată a turiștilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Ocupă locul 1 în top, în 2025
Mediafax
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Peste cine a dat Tudor Chirilă la metrou, după scandalul iscat de câștigarea Alessiei Pop la Vocea României. Ce s-a întâmplat pe loc?
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Dezamăgirea modifică chimia creierului și comportamentul, arată un studiu efectuat pe șoareci
FLASH NEWS Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane”
12:24
Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane”
FLASH NEWS Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii
11:52
Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii
LIVE UPDATE 🚨 RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”
11:39
🚨 RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”
EXCLUSIV Planul de asasinare a lui Ceaușescu din 23 august 1988. Cine era în spatele inițiativei care, dacă ar fi reușit, ar fi putut evita Revoluția din 1989
11:27
Planul de asasinare a lui Ceaușescu din 23 august 1988. Cine era în spatele inițiativei care, dacă ar fi reușit, ar fi putut evita Revoluția din 1989
SPORT „EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!
11:25
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!
VIDEO Ion Cristoiu: Dumnezeu să-l ierte pe Nicușor Dan, că nu știe ce face!
11:21
Ion Cristoiu: Dumnezeu să-l ierte pe Nicușor Dan, că nu știe ce face!

Cele mai noi