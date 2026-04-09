„Erminio” a întors iarna din drum în România. Temperaturi istorice în aprilie 2026, în prag de Paște.

„Erminio” a întors iarna din drum în România

Ciclonul „Erminio” a readus iarna în România. În prag de Paște 2026, multe zone se confruntă cu zăpezi și cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată la noi, în aprilie, informează știrileprotv.ro.

Meteorologii avertizează că România se află sub influența unui ciclon mediteraneean, iar în noaptea de Înviere se anunță deja ploi și ninsori la altitudine.

În Munții Bucegi își face veacul viscolul, iar stratul de omăt trece de 3 metri.

Alex Baran, meteorolog la Vârful Omu, spune că zona se confruntă cu ninsori și viscol, iar minima a fost de minus 13 grade azi-noapte.

De ninsori nu au scăpat nici Suceava, iar în Pasul Ciumârna s-a așternut un strat gros de zăpadă.

În prag de Paște, acest aprilie iernatic a scos drumarii la treabă, pe drumurile naționale, în Pasurile Tihuța și Palma.

Pe șoselele din centrul României a fost împrăștiat material antiderapant.

România, sub influența ciclonului „Erminio”

La Întorsura Buzăului ninge, iar temperaturile au coborât aseară sub zero grade, relatează corespondentul Știrilor Pro Tv.

Meteorologii avertizează că urmează două zile cu ploi și lapoviță, iar în centrul țării stratul de zăpadă va ajunge la 6 centimetri.

România se află sub influența ciclonului „Erminio”, iar vremea frumoasă va reveni după Paște.

„Sărbătorile pascale aduc valori de temperaturi ce se vor apropia de cele normale, temperaturi cuprinse cam între 12 grade pe litoral şi în nordul Moldovei, până la 18 grade în Câmpia Română, cam 17-18 grade în Capitală”, spune Oana Catrina, meteorolog de serviciu INMH.

Autorul recomandă: