Fenomen meteo neobișnuit în România. Meteorologii ANM anunță temperaturile pentru următoarele zile

Meteorologii ANM prognozează temperaturi neobișnuite pentru următoarele zile, până la mijlocul lunii februarie, în toată România.

Specialiștii anunță valori mai mari decât cele specifice acestei perioade, marcând o perioadă atipică pentru acest început de an.

Pe parcursul zile, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar în Maramureș sunt așteptate ploi locale.

În Crișana precipitațiile vor rămâne pe arii restrânse, iar în restrul regiunilor pot apărea izolat burnițe sau fulguieli. La munte sunt anunțate precipitații mixte, anunță ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, în Banat, Moldova și Dobrogea, unde vitezele vor ajunge la 60 km/h.

Temperaturile maxime vor fi între 1 și 13 grade Celsius. În Capitală, valorile vor fi în jurul normalului pentru această dată, cu o maximă de 6 grade și cer noros.

La ora 10:00, cea mai scăzută temperatură din România era înregistrată la Miercurea Ciuc, unde termometrele arătau -5 grade.

În București se înregistrau 0 grade, în timp ce la mare se înregistrau 3 grade la Sulina și 5 grade la Constanța.

În următoarele zile, până pe 16 februarie, temperaturile vor rămâne peste media normală a perioadei în toată România.

Cantitățile de ploi vor fi mai ridicate în sudul și estul țării, iar în rest se vor apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă.

