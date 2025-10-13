Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo actualizată pentru perioada 13 octombrie – 3 noiembrie 2025. Meteorologii anunță temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei în prima jumătate a lunii, urmate de o ușoară încălzire spre finalul lui octombrie. Specialiștii avertizează că ciclonul și masa de aer polar care afectează acum Europa pot fi semnele unei ierni reci, cu episoade de ger sever.

Conform estimărilor ANM, începutul lunii octombrie aduce o răcire accentuată la nivelul întregii țări, cu temperaturi mai mici decât mediile multianuale și precipitații însemnate, mai ales în sudul și estul României. Spre finalul lunii, vremea se va stabiliza trepatat, iar temperaturile ar urma să revină la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni

13 – 20 octombrie

Vreme mai rece decât în mod normal, cu ploi în limitele obișnuite ale perioadei. În vest, cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare.

20 – 27 octombrie 2025:

Temperaturile vor reveni treptat la valori normale pentru această perioadă. Ploile vor fi ușor mai frecvente în vest și nord-vest.

27 octombrie – 3 noiembrie 2025:

Vreme apropiată de normalul perioadei, cu precipitații ușor excedentare în nord-vest și normale în restul regiunilor.

Masă de aer polar în Europa

Directorul ANM, Florinela Georgescu, a explicat că răcirea bruscă este cauzată de pătrunderea unei mase de aer polar asociată unui anticiclon puternic care domină Europa Centrală și de Nord.

„S-a terminat vara foarte prelungită de care ne-am bucurat până ieri. Aerul rece intră deasupra țării noastre prin regiunile extracarpatice. La început, răcirea va fi mai pronunțată în Moldova, Dobrogea și Muntenia, apoi treptat și în vest și centru”, a spus Georgescu, potrivit RomâniaTV.

Aceasta a menționat că presiunea atmosferică ridicată se datorează unui anticiclon de mari dimensiuni, iar efectele sale sunt diferite de cele ale vortexului polar.

„Vortexul polar înseamnă o presiune scăzută și temperaturi foarte scăzute, dar blocate de vânturile intense din zona polară. Sigur, vortexul va fi de interes, dar vom discuta despre el în sezonul de iarnă”, a explicat Georgescu.

Potrivit acesteia, fostele depresiuni tropicale influențează și ele regimul ploilor în Europa: „Aceste sisteme determină precipitații abundente în vestul continentului și influențează și zona Mării Mediterane, unde se înregistrează ploi puternice.”

Ce iarnă se anunță pentru 2025 – 2026

Elena Mateescu, director general al ANM, avertizează că există posibilitatea apariției unor episoade de ger sever în iarna care urmează, chiar dacă ultimele sezoane au fost mai blânde.