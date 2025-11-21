Prima pagină » Vremea » Prognoza meteo pe următoarele 4 săptămâni. ANM anunță un început de decembrie neobișnuit de cald în România – HĂRȚI

Prognoza meteo pe următoarele 4 săptămâni. ANM anunță un început de decembrie neobișnuit de cald în România – HĂRȚI

Mihai Tănase
21 nov. 2025, 08:30, Vremea
Foto: Profimedia images

Meteorologii ANM anunță o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice, inclusiv în prima săptămână din decembrie. Conform prognozei pentru intervalul 24 noiembrie – 22 decembrie, doar a doua jumătate a lunii viitoare va readuce valori apropiate de normal.

Administrația Națională de Meteorologie a transmis vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni, iar concluzia pentru țara noastră este una cât se poate clară.

Practic debutul iernii calendaristice va fi unul blând, cu temperaturi peste mediile obișnuite și precipitații variabile în funcție de regiune, mai degrabă specific mijlocului toamnei.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

În prima săptămână analizată, temperaturile vor fi peste cele specifice perioadei în toate regiunile României, cu un plus termic mai accentuat în sud-est.

Foto: ANM

Foto: ANM

Regimul precipitațiilor va fi excedentar în vest și sud-vest, unde ploile vor fi mai frecvente, în timp ce în restul țării cantitățile vor fi normale pentru acest interval.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

În prima săptămână din decembrie, valorile termice rămân ușor peste media climatologică, pe aproape tot teritoriul țării.

Foto: ANM

Foto: ANM

Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în sud, în timp ce în vest și nord-vest se așteaptă un deficit, ceea ce indică o perioadă mai secetoasă în aceste zone.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Pentru intervalul 8–15 decembrie, meteorologii estimează o temperatură medie a aerului apropiată de normalul perioadei în toate regiunile.

Foto: ANM

Foto: ANM

În schimb, ploile vor lipsi în nord-vest, unde regimul pluviometric va fi deficitar. În restul țării, precipitațiile vor rămâne în limite obișnuite.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Ultima săptămână acoperită de prognoza ANM readuce medii termice normale pentru sezonul de iarnă.

Foto: ANM

Foto: ANM

Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de valorile specifice pentru acest interval.

Foto: ANM

Foto: ANM

