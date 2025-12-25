Prima pagină » Actualitate » Tabel meteo | Iarna Secolului: Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

25 dec. 2025, 10:00, Actualitate
România se pregătește pentru un episod de iarnă autentică, cu ninsori extinse și temperaturi scăzute, care vor cuprinde treptat toate regiunile țării. Meteorologii au început să o numească „Iarna secolului” și datele lor arată că va lovi țara noastră la final de decembrie și început de ianuarie 2026.

Conform estimărilor realizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), corelate cu prognozele platformei Accuweather, primele ninsori consistente își vor face apariția chiar înainte de finalul anului.

Unde va ninge abundent

Sunt așteptate ninsori puternice și viscolite pe întreg teritoriul țării, dar cu momente și intensități foarte diferite de la o regiune la alta.

Așa cum se vede și în tabelul de mai jos, harta precipitațiilor arată că „Iarna secolului” se va insta mai întâi la „Polul Frigului” din România, așa cum se mai spune orașului Miercurea Ciuc. Aici, ninsorile vor începe în forță de pe 27-28 decembrie, cu intensitate ridicată și temperaturi extreme.

De altfel, zonele montane și cele din nordul țării vor fi primele afectate. La Brașov și Predeal va ninge zdravăn în intervalul 27-29 decembrie. În Moldova, Suceava va intra sub influența frontului rece în perioada 28-29 decembrie, iar Piatra Neamț, între 28 și 30.

Transilvania va fi acoperită treptat de zăpadă spre finalul anului. La Cluj-Napoca sunt prognozate ninsori între 29 și 31 decembrie, în timp ce la Sibiu iarna își va face simțită prezența în intervalul 30 decembrie – 1 ianuarie 2026.

În estul țării, Iașiul ar putea avea parte de ninsori prelungite, între 30 decembrie și 2 ianuarie.

Dacă locuiți pe litoral, trebuie să știți că la Constanța nu va fi zăpadă în prima parte a iernii. Meteorologii spun că primele episoade de ninsoare ar putea apărea după data de 15 ianuarie, pe fondul influenței Mării Negre.

Am lăsat la final Capitala, unde sunt așteptate ceva ninsori în perioada 2-5 ianuarie.

Totuși, ca orice prognoză meteo, trebuie avut în vedere că datele pot suferi modificări, în funcție de evoluția maselor de aer polar. Scenariul actual realizat de specialiști indică, însă, că ne așteaptă o iarnă mai rece decât în anii anteriori, cu episoade de ninsoare consistente și temperaturi sub mediile climatologice normale.

Crăciun cu zăpadă la Alba Iulia. ANM a emis cod galben de ninsori pentru aceste regiuni din România

Cele mai noi