ANM a emis cod galben de ceață și polei în 27 de județe și în București. Unde va fi vizibilitate sub 50 de metri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, 20 decembrie, avertizări nowcasting cod galben de ceață și polei, valabile pe raza a 27 de județe.

Sunt afectate mari regiuni din țară, începând cu Banat, Transilvania, Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova și terminând cu municipiul București.

Conform prognozei de specialitate, până în jurul prânzului, în municipiul București și în localități din județele Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Alba, Cluj, Sibiu, Brașov, Mureș, Covasna, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Olt, Dolj, Constanța, Tulcea, Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Iași și Vaslui se va semnala ceață, iar vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

Acest fenomen va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.

Când vine „iarna secolului”

Pe de altă parte, în orașele situate la mare altitudine se va instala „iarna secolului”, avertizează meteorologii Accuweather.

La Predeal, de exemplu, ninsorile vor debuta în 24 decembrie, cu temperaturi de 2 grade și minime de minus 4 grade Celsius. În orașul turistic va ninge, iar gerul va pune stăpânire pe harta meteo, cu -2 / -8 grade de Crăciun (25 decembrie), – 2/-6 grade pe 26 decembrie, -3/-10 grade pe 27 decembrie, -4/-8 grade pe 28 decembrie și -4/-10 grade pe 29 decembrie. Vor urma apoi două zile cu soare, dar vremea rece va reveni în 1 ianuarie 2026, cu -3/-10 grade, ninsorile continuând și în 2-3 ianuarie, potrivit meteorologilor Accuweather.

La Brașov, va ninge în 3 ianuarie, când temperaturile vor coborî până la minus 8 grade. În zilele de 24, 26, 27 decembrie, dar și în 3 ianuarie, la Sinaia va ninge și temperaturile vor fi tot mai mici.

La Bușteni, potrivit prognozei Accuweather, va ninge în zilele de 24 și 26 decembrie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

