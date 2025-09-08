În această după-amiază, comuna Mogoș din județul Alba a fost lovită de o furtună de ploaie, însoțită de o grindină. Zonele Ghioncani și Valea Mlacii ale comunei au fost cele mai rău lovite în timp ce alerta metro de Cod Galben de furtuni era în vigoare de la ora 14:00. Cantitatea de apă acumulată a fost de 25-30 de litri/mp.

A plouat torențial și în Baia de Arieș, Galda de Jos, Lupșa, Stremț, Bucium, Sălciua, Mogoș, Întregalde, Râmeț și Ponor, fiind în vigoare Codul Portocaliu de furtuni între orele 14:15 și 15:15. Meteorologii au avertizat manifestări extreme de instabilitate atmosferică pentru mai multe județe, unde se vor înregistra averse torențiale cu 30 litri/mp de apă acumulată, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (circa 1-2 cm) și vânt intensificat (50-60 km/oră), potrivit Abrud.

În nordul Transilvaniei și Maramureș sunt așteptate averse abundente, care pot depăși 35 de litri pe metru pătrat, dar și perioade însorite, cu maxime de până la 28 de grade. În Crișana și zonele montane apar ploi însoțite de fenomene electrice, căderi de grindină și intensificări ale vântului, cu temperaturi în jur de 30 de grade.

În Transilvania ploile vor fi mai frecvente în vest și la munte, unde cantitățile de apă pot depăși 35 de litri/mp. La Alba Iulia se vor atinge 28 de grade.

Ploi și la munte

La munte, vremea rămâne caldă, dar instabilă. Sunt anunțate averse, descărcări electrice și grindină, cu cantități ce pot depăși 35 de litri/mp. Marți se răcorește și ploile vor fi mai extinse, iar miercuri și joi se menține atmosfera caldă, cu episoade de ploi de scurtă durată. În Oltenia, soarele domină ziua, dar spre seară norii aduc ploi izolate în zona montană.

Regiunile în care va fi vreme plăcută cu cer senin

La malul mării, ziua va fi frumoasă, cu maxime de 28 de grade și apa mării în jur de 23 de grade. Marți se ating 29 de grade, dar vântul se intensifică spre seară. Miercuri temperaturile coboară la 26 de grade, cu mai mulți nori pe cer, iar joi atmosfera rămâne schimbătoare, cu 26 de grade în stațiuni.

În Capitală, ziua de luni aduce soare, atmosferă de vară și o maximă de 31 de grade. Marți vor fi 32 de grade, miercuri mercurul urcă spre 34 de grade, iar joi temperatura scade ușor, dar rămâne cald. În sud, vremea rămâne predominant frumoasă, cu maxime de 32-33 de grade în Lunca Dunării. Nordul Moldovei și Bucovina vor avea parte de o zi liniștită, cu vreme frumoasă și temperaturi similare cu cele de duminică.

