Vortexul polar revine în România. Va fi o scurtă vreme mai cald, apoi iarna revine în forță 

După un val de frig intens cu temperaturi care au atins și -25 de grade Celsius, România are parte de câteva zile de încălzire, însă gerul se întoarce în februarie.

România s-a confruntat cu minime extreme în ultimele zile, în unele zone au ajuns până la -25 de grade Celsius în anumite regiuni. Răcirea aceasta puternică a făcut ca iarna să se simtă din plin, însă meteorologii avertizează că iarna o să fie și mai dură în februarie.

Iarna revine în formă, după o pauză de câteva zile

Recomandările autorului: