Cod galben de ger în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”

Oana Zvobodă
20 ian. 2026, 12:00, Social
Meteorologii ANM au emis o atenționare cod galben de ger pentru întreg teritoriul României, valabilă până mâine, 21 ianuarie, ora 10:00. Temperaturile ajung și la -21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei.

Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade.

„În țară avem valori termice, în continuare, deosebit de scăzute, în medie cu 5,9 grade mai mici decât cele specifice datei, în special în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara, unde acestea se vor încadra între -8 și -4 grade, mai scăzute până în jurul a -10 grade în depresiuni unde gerul va persista. În restul zonelor, maximele mai mari decât cele din zilele anterioare. Vor fi de până la 6 grade în Dealurile Munteniei, cer mai mult senin astăzi la câmpie. Pe suprafețe restrânse, așteptăm ceață cu depunere de chiciură slab și moderat. Vântul cu ușoare identificări în sudul Banatului, viteze la rafală în general de 40-50km/h. În Capitală, astăzi avem cer mai mult senin, vânt slab și moderat și o maximă de 0, 2 grade.

Pentru noaptea ce urmează avem vreme geroasă în cea mai mare parte a țării. Așteptăm din nou ca minimele să coboare spre -21 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Valori mai mari, până spre -4 grade așteptăm în sudul Banatului, dar și pe litoral.

În Capitală, în noaptea ce urmează avem cam -11, -10 grade. Avem parte de un cer mai mult senin în noaptea ce urmează, într-adevăr cu nebulozitate joasă și ceață în special în a doua parte a intervalului, adică spre dimineață, mâine, în Moldova și pe arii mai restrânse în Transilvania vânt slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului, unde la rafală, foarte probabil se vor atinge viteze în general de 40-50km/h”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul ANM de serviciu.

O atenționare cod galben de ger este valabilă până mâine, ora 10:00.

