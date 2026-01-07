Prima pagină » Vremea » Vreme extremă în Europa. Șase morți, sute de zboruri anulate, școli închise, din cauza condițiilor meteo

07 ian. 2026, 11:29, Vremea
Europa este, în multe regiuni, în plin episod de iarnă grea: strat consistent de zăpadă, drumuri alunecoase, restricții de circulație și un avertisment comun dat de meteorologi pentru traficul rutier și călătorii. Cinci persoane au murit în două regiuni diferite din Franța ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, au declarat autoritățile, iar o femeie a murit în capitala Bosniei, Sarajevo, după ce s-a așternut un strat consistent de 40 cm de zăpadă.

Olanda: cod portocaliu și zăpadă până la 10 cm

În Olanda s-a dat cod portocaliu de vreme rea în aproape tot teritoriul țării. Meteorologii se așteaptă la 5–10 cm de zăpadă pe alocuri, iar autoritățile cer oamenilor să stea acasă și să evite deplasările inutile. Trenurile și avioanele au fost afectate: multe zboruri au fost anulate și rute de tren funcționează cu programe reduse din cauza condițiilor de iarnă.

Traficul rutier suferă și el: cozi interminabile de maşini, vizibilitate redusă și drumuri acoperite de zăpadă transformă deplasările într-o provocare, mai ales la orele de vârf.

În cea de-a patra zi de perturbări la aeroportul Schiphol, aproximativ 800 de zboruri au fost anulate, iar în sălile de așteptare au fost instalate paturi pliante pentru pasagerii care nu aveau unde să se ducă. Peste 1000 de persoane au petrecut noaptea la aeroport.

SCHIPHOL -Vliegtuigen op luchthaven Schiphol. Op het vliegveld zijn opnieuw honderden vluchten geannuleerd vanwege de sneeuwval. ROBIN UTRECHT / ANP

Belgia: cod portocaliu de ninsoare

În Belgia, Institutul Regal de Meteorologie a emis alerte galbene și portocalii pentru aproape întreg teritoriul din cauza poleiului și zăpezii. Alertele sunt active mai multe zile, pe segmente de noapte și dimineață, iar meteorologii spun că drumurile rămân periculoase din cauza plăcilor de gheață și a zăpezii rămase.

Provinciile ca Hainaut, Brabant, Bruxelles și altele au ajuns la cod orange pentru condiții alunecoase, iar celelalte regiuni sunt sub cod galben. Transportul local (autobuze, tramvaie) a fost perturbat, iar autoritățile recomandă prudență sporită la volan.

Franța: 5 decese din cauza condițiilor meteo

În Franța, trei persoane au murit în două incidente separate în Landes, în sud-vestul țării, din cauza gheții negre, au declarat autoritățile.

Alte două persoane au murit în accidente rutiere separate în regiunea Parisului. Unul dintre accidente a fost rezultatul unei coliziuni între un șofer și un vehicul de marfă în estul Parisului, a declarat poliția.

Ninsorile abundente au dus la anularea a aproximativ 100 de zboruri pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris și a altor 40 pe aeroportul Orly miercuri dimineață.

Serviciul meteorologic Météo France a anunțat că 38 dintre cele 96 de departamente continentale ale țării se află în alertă din cauza ninsorilor abundente și a gheții negre, cu o acumulare de zăpadă de trei până la șapte centimetri.

Germania: avertismente de îngheț

Germania se confruntă cu vreme geroasă și  zăpadă abundentă în multe regiuni, dar nu peste tot. În același timp, Serviciul Meteorologic German a emis avertismente oficiale de îngheț sever în unele părți ale țării.

Temperaturile rămân adesea cu mult sub zero, iar noaptea pot coborî până la –10 °C sau mai jos, mai ales în zonele alpine. În unele regiuni de la granița cu Danemarca, meteorologii spun că pot cădea până la 25 cm de zăpadă nouă într-o singură zi.

Pe lângă zăpadă, sunt posibile rafale puternice de vânt în vestul și nordul țării, ceea ce poate duce la polei și vizibilitate redusă. Asta complică și mai mult deplasările cu mașina sau trenul.

