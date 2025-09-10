Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo. Cât mai țin ploile în București

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo. Află cât mai țin ploile în București.

UPDATE, ora 18:10 – Meteorologii ANM spun că, de miercuri, de la ora 20:00, până joi la ora 9:00, cerul va fi temporar noros în Capitală, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16…18 grade.

Ziua de miercuri, 10 septembrie a adus picături de ploaie în București, dar temperaturi de vară. Astfel, azi, valorile termice nu au scăzut de 30 de grade. Nu scăpăm însă de ploi, iar în cele ce urmează vom detalia prognoza meteo.

Meteorologii Accuweather anunță că joi, 11 septembrie, nu va mai ploua, însă norii își vor face simțită prezența. Valorile termice maxime mai scad însă cu un grad, iar pe timpul nopții vom avea 29 de grade C.

Nu scăpăm însă de ploi, spune prognoza meteo, astfel că vom mai avea o zi cu ploaie în Capitală, vineri, 12 septembrie 2025. Temperaturile mai scad și ele simțitor, apropiindu-ne de valori termice de toamnă. Vor fi, așadar, maxime de 24 de grade C și minime de 16 grade C.

Va fi singura zi din luna septembrie când va mai ploua, potrivit prognozei meteo actualizate. După data de 12 septembrie, avem din nou temperaturi în creștere: vor fi 26 de grade sâmbătă, pe timpul zilei, dar în scădere, pe timpul nopții: 14 grade C. Duminică vom avea 27 de grade C, maximele, iar minimele se mențin la 14 grade C. Norii își vor face simțită prezența pe parcursul weekendului, dar și luni, 15 septembrie, când vom avea temperaturi asemănătoare cu ziua de duminică.

De marți, 16 septembrie, revin temperaturile de vară, având valori termice de 29 și 30 de grade, pe timpul zilei. Maximele zilelor vor coborî simțitor abia din 23 septembrie, când vor coborî brusc la 24, 25 de grade C. Luna septembrie se încheie tot cu valori maxime de 24 de grade C și minime de 12 grade C, apropiindu-ne ușor, ușor de temperaturi de toamnă.

