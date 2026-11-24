Premierul Ungariei, Péter Magyar, efectuează marți o vizită oficială în regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei, fiind și prima deplasare a unui șef de guvern de la Budapesta în această zonă în ultimul deceniu, scrie Ukrainska Pravda.

Pe agenda premierului maghiar se află o întâlnire cu Volodimir Zelenski, cu reprezentanții comunității maghiare locale, dar și parcursul european al Kievului și respectarea drepturilor minorităților maghiare din regiune, într-un moment de resetare diplomatică între cele două state.

Aceasta este prima vizită a unui premier ungar în Transcarpatia din 2015 și marchează prima întâlnire bilaterală oficială dintre cei doi lideri de la preluarea mandatului de premier de către Péter Magyar.

Cei doi șefi de stat și-au propus să normalizeze relațiile dintre Budapesta și Kiev, după ani de tensiuni diplomatice din timpul guvernării fostului premier Viktor Orbán. Magyar este însoțit și de ministrul de externe Anita Orbán, care se va întâlni cu liderii comunității maghiare și ai instituțiilor etnice din regiune.

Un punct central pe agenda premierului ungar îl reprezintă garantarea drepturilor etnicilor maghiari, în special accesul la educație și utilizarea limbii materne. Magyar a subliniat înaintea vizitei că Budapesta se așteaptă ca Kievul să își onoreze angajamentele asumate în acest sens.

După victoria electorală a lui Péter Magyar din luna aprilie și instalarea noului guvern în mai, politica externă a Ungariei față de Ucraina s-a schimbat semnificativ. Noul executiv de la Budapesta a renunțat la blocarea unor inițiative europene importante pentru Kiev și a permis avansarea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Ca răspuns la deschiderea arătată de noua administrație ungară, Ucraina a adoptat modificări legislative pentru a proteja mai bine drepturile minorității maghiare din Transcarpatia.

Cu toate acestea, deși și-a exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean în fața agresiunii ruse, Péter Magyar a reiterat recent că nu susține legarea bugetului anual al Uniunii Europene de pachetele de sprijin financiar destinate Ucrainei.