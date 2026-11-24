Actrița și regizoarea Lia Bugnar a dezvăluit, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” de marți, că a avut o întâlnire cu Elena Lasconi, în biroul acesteia, după anularea alegerilor din 2024. Cele două au stat de vorbă aproximativ două ore, după ce Bugnar fusese contactată de reprezentanți ai USR și, ulterior, chiar de fosta candidată la Președinție. Actrița a povestit cum a ajuns să discute cu Lasconi, ce sfaturi i-a oferit și cum și-a schimbat atitudinea față de aceasta, deși recunoscuse că nu o votase. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Invitata jurnalistului Ionuț Cristache în studioul Gândul a povestit că primul contact a venit din partea unui reprezentant USR, care i-a propus să o susțină public pe Elena Lasconi. Aceasta a refuzat inițial, spunând că nu mai dorește să se implice în zona politică, însă a transmis că o admiră pe Lasconi pentru felul în care a rezistat presiunilor și criticilor după ce ajunsese în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

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„Eu, într-o bună zi, am primit un telefon de la un domn de la USR, care a zis: «Lia, bună, nu știu ce»… Au văzut ei că nu sunt cu nimeni și au văzut că am zis rău de Nicușor și așa. Și au zis: «Nu vreți să o susțineți?». Și am zis: «Că nu vreau să mă bag dar spuneți-i, dacă știe cumva cum mă cheamă și cine sunt, că îi admir puterea și tenacitatea de a rămâne în picioare când o hulește toată țara și când nimeni nu face exercițiul de a se pune în poziția unui om care a ajuns în turul doi și i-a fost luat din față»”, a povestit Lia Bugnar.

Actrița a mărturisit că, în timpul discuției telefonice, a început să-i transmită reprezentantului USR și lucrurile care o nemulțumeau la discursul Elenei Lasconi. În opinia sa, aceasta ar fi trebuit să renunțe la mesajele prin care își sublinia constant propriile calități și să adopte o abordare mai naturală.

„Și am început să-i spun și ce nu-mi place la dumneaei. Ce nu-mi place este: «îi trebuie un consilier care să-i spună că a spune întruna că tu ești cinstit, că tu ești corect, a spune tu pe gură nu e tehnica cea mai bună. Sigur că toți spun, dar dacă ea ar veni cu altfel de discurs, în care să nu își laude propria persoană, să nu fie atât de pozitivă, ar avea de câștigat»”, a explicat actrița.

Ce sfaturi i-a dat actrița fostei candidate la Președinție?

Ulterior, reprezentantul USR i-a făcut legătura telefonic cu Elena Lasconi. Lia Bugnar i-a spus direct fostei candidate că nu o votase, dar i-a oferit câteva sfaturi privind felul în care ar trebui să comunice public.

„Și m-a dat-o la telefon. M-a trezit cu ea la telefon, dintr-o dată. Și i-am zis de la telefon: «Eu nu v-am votat». (…) Și îi spuneam că poate să nu mai aibă discursul ăsta așa pozitiv și atâta Dumnezeu tot timpul. Și a zis: «Da, da, da, mulțumesc mult pentru sfaturi»”, a relatat Lia Bugnar.

Actrița a precizat că, în acel moment, nu intenționa să publice un mesaj de susținere pentru Elena Lasconi, mai ales că nu își dorea să se mai implice în campanii politice.

„Și am zis: «Eu nu o să scriu că vă susțin, pentru că nu mai vreau. Am dat-o în bară cu Nicușor Dan, dar chiar nu mai vreau. Știu că ar fi nevoie, dar nu, nu o să scriu»”, a povestit aceasta.

Lia Bugnar s-a întâlnit cu Elena Lasconi în biroul ei: „N-avea nicio legătură cu ce era la televizor”

Ulterior, după ce a văzut o nouă serie de atacuri la adresa Elenei Lasconi, Lia Bugnar a publicat o postare în apărarea acesteia. Mesajul a ajuns și la fosta candidată, care i-a transmis, prin intermediul aceluiași reprezentant USR, că l-a citit și că i-a plăcut.

În cele din urmă, actrița a acceptat invitația de a merge la sediul în care se afla Elena Lasconi, unde cele două au discutat aproximativ două ore. Acesta a spus că întâlnirea i-a oferit ocazia să o cunoască pe Lasconi dincolo de imaginea pe care o vedea la televizor.

„Și eu m-am dus la ea în birou și am stat de vorbă, cred că, două ore. Singura noastră întâlnire a fost. Am stat de vorbă vreo două ore în biroul ei și i-am spus multe lucruri acolo. Am întâlnit o ființă, era extraordinar de drăguță, n-avea nicio legătură cu ce era la televizor”.

Bugnar, despre episodul fotografiilor controversate publicate de Elena Lasconi

În timpul întâlnirii, Elena Lasconi i-a făcut o cafea actriței, iar discuția a ajuns și la posibilitatea ca aceasta să devină președintele României. Lia Bugnar a povestit că i-a atras atenția asupra unor momente din campania electorală în care fosta candidată ar fi putut avea o atitudine mai relaxată și mai apropiată de alegători.

„Cu ochii ăia albaștri senini se uita la mine. Mi-a făcut o cafea. I-am zis: «Tu îți dai seama că există o șansă ca tu să devii președintele României?». Zice: «Da, mă gândesc câteodată, da»”, a relatat actrița.

Lia Bugnar a făcut referire și la fotografiile care sugerau o presupusă întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, imagini publicate de Elena Lasconi în campania prezidențială din mai 2025 și despre care anchetatorii au stabilit ulterior că erau trucate.