Diana Șoșoacă, intervenție în cazul lui Cheloo: În loc să îi duceți pe travestiți, îl duceți pe Cheloo?

Europarlamentarul Diana Șoșoacă intervine în scandalul în care Ion Ștefan Cătălin, cunoscut publicului drept Cheloo, a fost reținut și internat la un spital de psihiatrie. Cântărețul, depistat sub influența drogurilor, a făcut scandal în curtea unui spital și apoi a fost internat. Șoșoacă spune că reținerea forțată a lui Cheloo ar fi fost făcută pentru că acesta ar fi împotriva travestiților.

„Bravooooo, Chelooooo! De aici v-ati pornit autorități de toata jena? In loc sa îi duceți pe travestiți, il duceți pe Cheloo? Sodoma si Gomora! Huooooo”, scrie Șoșoacă pe Facebook.

Cheloo s-a tăiat la gât și a făcut scandal la spital

Cântărețul și-a provocat, în urmă cu câteva zile, o leziune superficială la nivelul gâtului, fiind necesară deplasarea acestuia la o unitate de primiri urgențe în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Aflându-se în curtea Spitalului Municipal Câmpina, Cheloo a încercat să fugă fără acordul medicilor și fără să i se acorde primele ingrijiri medicale, motiv pentru care a fost imobilizat și încătușat de polițiști și, ulterior, dus la urgențe.

Ion Ștefan Cătălin, cunoscut publicului drept Cheloo, a fost adus pe 18 iunie la spitalul de Psihiatrie Voila. El ar fi fost sub influenta substantelor psihoactive, potrivit stiripesurse.ro. După efectuarea vizitei medicale a rămas internat sub supraveghere.