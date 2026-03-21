Momentul memorabil când un fost lider al PNL l-a cunoscut pe Băsescu. “Stătea așa cu ochiul/Îmi place, ești al dracului/Vii să îmi faci ordine în primărie?“

Retras din politică din anul 2020 și renumit pentru discreția sa, Cezar Preda, fostul lider al PD și PDL, ulterior PNL, a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul podcastului ”Cu Magda și Sebi”. Cu un discurs adesea direct  și cu o reputație solidă de organizator în teritoriu, Cezar Preda a fost mult timp perceput drept un veritabil „om de sistem” al dreptei românești. În cadrul emisiunii citate, fostul coleg și aliat al lui Traian Băsescu a povestit momentul de neuitat când l-a cunoscut pe fostul președinte. 

În județul Buzău, influența sa a fost destul de importantă. Fostul politician mărturisește că s-a lansat în politică abia în anul 1999, pe vremea când PD-ul se scinda între gruparea lui Petre Roman și cea a lui Traian Băsescu, la acel moment primar al Capitalei.

“Se făcea că lucrează, stătea așa cu ochiul“

Cezar Preda activa la acel moment ca manager, soția sa însă fiind membră în PD-ul condus de Roman. Era vremea când REBU era aproape în faliment în București, iar primarul de la acel moment al Buzăului, Ion Boșcodeală, i-a cerut amicului său să redreseze societatea.

Mie îmi mergea așa de bine aici, aveam timp și de pescuit, eu am fost un om vesel de felul meu, în politică m-am mai schimbat… Cum să refuzi dacă el (n.r. – Băsescu) era patron?

M-am dus și așa l-am cunoscut pe Băsescu. El era acționar cu 50% (n.r. – prin Consiliul PMB). M-a chemat, era Izabela acolo, secretara, a luat-o și la Cotroceni. Zice: poftiți, intrați. Intru eu, dânsul se făcea că lucrează stătea așa cu ochiul, biroul lung așa.

L-am văzut că nu mă bagă în seamă și am început să mă uit pe pereți, era o sabie. El zice: tu cine ești? Am fost și eu șmecher, eram din Buzău, dar eram trecut prin multe. Haide domne, chiar așa, nu știți cine sunt? A, ești directorul ăla de la REBU? Vă desființez! Dar nu se mișca de la birou. M-am uitat la el, domnule primar general, e la dvs. cuțitul, la revedere. Eu am ce munci. Am plecat.

“I-am spus că îl arunc pe geam. Alea au început să țipe“

Primăria Capitalei avea să-i dea 300 miliarde de lei pe lucrări confirmate, continuă Preda. Fiindcă un anume director Paraschiv din PMB îi tergiversa plata, viitorul politician avea să treacă la reacții mai dure.

“Ce să confirmi, domle? Mă lua cu 2 la sută din facturi… I-am spus că îl arunc pe geam. Alea au început să țipe, au plecat. I-am spus: Dacă mâine nu plătești facturile, mă întorc. Ești nebun? Eu sunt director, nu-s patron. Băsescu e patron“.

Isprava sa a ajuns inclusiv la urechile fostului președinte. Cu foarte puțin timp înainte, Preda se înscrisese în PD, însă a ascuns acest lucru în momentul când l-a cunoscut pe Băsescu.

“Presupun că a aflat scandalul, mi-a plătit a doua zi. M-a chemat. E, n-a mai stat la birou, a venit, a dat noroc la jumate. Îmi place, zice, ești al dracului. Dar vreau să te întreb ceva. Cine e primar general? Dvs. Și vii să-mi faci ordine în primărie. Vă referiți la ăla? Pentru dvs. am făcut treaba asta. Mi-a fost rușine să vă fure pe dvs.

Am plecat, nu știa că eu sunt membru PD. Era bătălia aia cu Roman, tabere acolo. M-am dus și eu la Parlament (…) I-a dat la o parte, a venit, se uită la mine: Tu ești de-al nostru. De ce nu mi-ai spus? De ce să vă spun?“

Fostul pedist admite că ascensiunea sa ulterioară în partid i s-a datorat în mare parte președintelui democrat.

Ascensiunea mea, fără nicio exagerare, i s-a datorat. El te urcă, el te coboară, a conchis Cezar Preda.

